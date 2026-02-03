Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú trưởng thôn Nguyễn Ngọc Hải Đăng

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Hải Đăng (SN 1990 - Trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, với vai trò Trưởng khu phố Chí Thạnh (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ) và Trưởng thôn Chí Thạnh (xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo công tác với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo địa phương.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định với Nguyễn Ngọc Hải Đăng - Ảnh: Công an Đắk Lắk

Nhiều lần được tổ chức cơ sở và người dân trong khu phố góp ý kiến, phê bình nhưng Nguyễn Ngọc Hải Đăng vẫn phớt lờ, tái phạm.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã thừa nhận hành vi phạm, mong được pháp luật khoan hồng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.