Thông tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán trên cả nước: Liệu còn cảnh rét cắt da cắt thịt?

Chiều ngày 3/2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức hội thảo thông tin báo chí về dự báo xu thế khí tượng thủy văn năm 2026 và thời tiết Tết Nguyên đán Bính ngọ.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe Đời sống, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông

Ảnh minh họa

Giai đoạn trước Tết thời điểm từ 10-13/02 (22-26 tháng Chạp), khoảng thời gian ngày 11/2 (24 tháng Chạp), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu tăng cường lệch Đông, khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; trưa và chiều có hửng nắng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và trời nắng mạnh hơn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ; ở khu vực phía Tây Bắc Bộ 23-26 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 11-13/2 (24-26 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa, trưa và chiều mưa giảm; nhiệt độ thấp nhất ở khu vực từ tỉnh Thanh Hóa-Tp. Huế phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 23-26 độ C; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, cao nhất phổ biến 26-29 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C ở Tây Nguyên, 22-25 độ ở Nam Bộ, cao nhất phổ biến 25-28 độ C ở Tây Nguyên, 30-33 độ ở Nam Bộ; giai đoạn từ ngày 10-11/2 (23-24 tháng Chạp) ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Giai đoạn những ngày chính Tết (14-20/2, tức 27 Tết đến 4 Tết) chưa có dấu hiệu xuất hiện của không khí lạnh, khoảng thời gian từ ngày 14-18/2 (từ ngày 27 Tết đến ngày 2 Tết) ở các tỉnh miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều trời nắng nhẹ; các tỉnh miền Trung phổ biến có mưa vài nơi; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.

Trước đó, dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chia sẻ với báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định sơ bộ nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong giai đoạn này có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm ở mức 0,5 đến 1 độ C.

Trong tháng 2 có khoảng 2 - 3 đợt không khí lạnh, trong đó có 1 đợt đang diễn ra vào đầu tháng. Như vậy, trong những ngày còn lại của tháng 2 có khoảng 2 đợt không khí lạnh. Sau đợt này, các đợt không khí lạnh tiếp theo có cường độ không mạnh, ít khả năng gây rét đậm rét hại diện rộng ở miền Bắc. Rét đậm - rét hại khả năng xảy ra ngắn ngày, tập trung tại khu vực trung du và vùng núi.

Ông Hưởng cũng cho biết thêm, dịp nghỉ Tết ít có khả năng xảy ra nồm ẩm. Theo thống kê, nồm ẩm thường xuất hiện sau nửa cuối tháng 2, đầu tháng 3 là cao điểm nồm ẩm và có thể kéo dài sang tháng 4. Tết năm nay giữa tháng 2, có khả năng mưa nhỏ mưa phùn nhưng ít khả năng nồm ẩm.