Vô tình bắt được "quái thú" dài hơn 7m, nặng gần 100kg: Guinness tìm tới tận nơi trao chứng nhận

Từ lời đồn có "quái thú" trong rừng đến cuộc chạm trán không tưởng

Một cuộc truy tìm "quái thú" tưởng như quen thuộc của người dân tại Maros (Indonesia) bất ngờ biến thành sự kiện gây chú ý toàn cầu. Con trăn khổng lồ nặng gần 100kg, dài vượt xa mọi giới hạn thông thường không chỉ khiến cả khu vực sững sờ mà còn khiến Tổ chức Kỷ lục Thế giới phải cử đại diện tới tận nơi để trao chứng nhận kỷ lục.

Những ngày cuối năm, người dân địa phương liên tục truyền tai nhau về việc xuất hiện một con trăn "to chưa từng thấy" quanh khu vực rừng rậm Maros. Ban đầu, nhiều người cho rằng đó chỉ là lời thêu dệt quen thuộc ở những vùng còn hoang sơ. Thế nhưng, khi nhóm bắt rắn chuyên nghiệp được cấp phép vào cuộc, sự việc nhanh chóng rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, nhóm phát hiện một cá thể trăn cái khổng lồ đang cuộn mình giữa thảm thực vật dày đặc. Việc khống chế con trăn được tiến hành hết sức thận trọng, bởi chỉ riêng kích thước của nó cũng đủ khiến những người có nhiều kinh nghiệm phải dè chừng.

Khi được đưa ra khỏi rừng để cân đo sơ bộ, con trăn lập tức gây choáng váng. Các nhà nghiên cứu phải đặt nó vào một bao vải lớn và sử dụng loại cân sinh hoạt thông thường. Kết quả cho thấy cá thể này nặng tới 96,5kg - gần chạm mốc 100kg, tương đương trọng lượng của một người trưởng thành cỡ lớn.

Đo đạc nghiêm ngặt, Guinness trực tiếp xác lập kỷ lục

Không dừng lại ở cân nặng, chiều dài của con "quái thú" mới thực sự vượt ngoài mọi hình dung. Việc đo đạc được tiến hành nhiều lần bằng thước dây chuyên dụng, dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo độ chính xác. Kết quả cuối cùng xác định con trăn dài 23 feet 8 inch, tương đương khoảng 7,2m vượt qua mọi kỷ lục từng được ghi nhận trong tự nhiên.

Toàn bộ hồ sơ, bao gồm hình ảnh, video hiện trường và quy trình đo đạc, sau đó được gửi tới Guinness World Records. Sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt, Guinness chính thức công nhận đây là con rắn hoang dã dài nhất thế giới từng được đo đạc và ghi nhận.

Theo các chuyên gia, trong tự nhiên, trăn lưới trưởng thành thường chỉ dài khoảng 3–6m. Việc xuất hiện một cá thể vượt mốc 7m được xem là cực kỳ hiếm. (Ảnh: Guinness World Records)

Ít ngày sau, đại diện Guinness World Records đã trực tiếp tới Maros để trao chứng nhận xác lập kỷ lục. Khoảnh khắc giấy chứng nhận xuất hiện giữa vùng rừng núi hẻo lánh khiến nhiều người dân không giấu nổi sự xúc động. Từ một lần "bắt trăn tình cờ", họ bất ngờ trở thành nhân chứng cho một cột mốc mang tầm thế giới.

"Ibu Baron" và câu hỏi lớn về giới hạn của tự nhiên

Cá thể trăn kỷ lục được đặt tên là "Ibu Baron", trong đó "Ibu" mang nghĩa là "bà" hay "nữ", còn "Baron" gợi đến tước vị cao quý là cái tên thể hiện sự tôn trọng dành cho kích thước hiếm có của nó. Hiện tại, con trăn đang được chăm sóc và theo dõi trong điều kiện an toàn, vừa để đảm bảo an toàn cho cộng đồng xung quanh, vừa phục vụ công tác nghiên cứu.

Theo các chuyên gia, trong tự nhiên, trăn lưới trưởng thành thường chỉ dài khoảng 3–6m. Việc xuất hiện một cá thể vượt mốc 7m được xem là cực kỳ hiếm, thậm chí mang tính ngoại lệ. Đáng chú ý, tại thời điểm cân đo, con trăn được cho là chưa ăn một bữa lớn, đồng nghĩa với việc trọng lượng thực tế hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 100kg nếu đo trong điều kiện khác.

Từ một cuộc chạm trán bất ngờ, "quái thú" nặng gần 100kg đã đưa một vùng đất yên ắng của Indonesia lên bản đồ kỷ lục thế giới, đồng thời mở ra nhiều câu hỏi mới cho giới khoa học về môi trường sống và tiềm năng phát triển kích thước của các loài bò sát lớn trong tự nhiên.