Quan chức Hàn Quốc phát ngôn “nhập khẩu trinh nữ” bị khai trừ đảng

Quyết định khai trừ đảng đối với ông Kim Hee-soo được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín của DP hôm 9-2, theo Korea Joongang Daily.

"Chúng tôi kỷ luật ông Kim liên quan đến ngôn từ xúc phạm phụ nữ nước ngoài. Quyết định khai trừ đảng với ông này được toàn thể thành viên ban lãnh đạo nhất trí thông qua" - phát ngôn viên DP Park Soo-hyun cho biết và nhấn mạnh – "Lãnh đạo DP khẳng định quan điểm không dung thứ những phát ngôn làm tổn hại phẩm giá con người, đi ngược các giá trị bình đẳng giới và tôn trọng cộng đồng quốc tế".

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo tại buổi tọa đàm về sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam hôm 4-2. Ảnh: Korea Joongang Daily

Trước đó, trong một cuộc thảo luận liên quan định hướng phát triển địa phương và bài toán suy giảm dân số ở khu vực nông thôn, ven biển, ông Kim đã sử dụng cụm từ "nhập khẩu trinh nữ" khi đề cập đến phụ nữ nước ngoài và lấy ví dụ là phụ nữ từ Sri Lanka và Việt Nam.

"Trinh nữ" - tức cheonyeo trong tiếng Hàn - có thể dịch thành "phụ nữ trẻ, chưa kết hôn" nhưng nghĩa đen cũng như nghĩa trong từ điển là "trinh nữ" - theo giải thích của tờ Korea Joongang Daily.

Phát ngôn của chủ tịch huyện Jindo thuộc tỉnh Nam Jeolla hôm 4-2 ngay lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội, bởi "làm tổn thương phụ nữ đến từ các quốc gia khác".

Trước áp lực dư luận, ông Kim đã lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm sau. Ông giải thích phát ngôn của mình nhằm nhấn mạnh những "vấn đề mang tính cấu trúc" như tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng ở nông thôn và cộng đồng ngư dân, cùng sự suy yếu nền tảng hôn nhân – sinh con.

Tuy nhiên, ông Kim cũng thừa nhận việc dùng từ ngữ không phù hợp đã gây hiểu lầm và tổn hại.

Ông này giải thích thêm ý định của mình nhằm lập luận cho quan điểm chỉ phục hồi công nghiệp không đủ để giải quyết nguy cơ "tuyệt chủng dân số" tại một số địa phương.

Theo ông, Hàn Quốc cần những giải pháp thể chế chủ động, đồng bộ ở cả cấp chính quyền địa phương khu vực Gwangju – Nam Jeolla lẫn cấp quốc gia để ứng phó với bài toán nhân khẩu học dài hạn.

Dù ông Kim đã xin lỗi nhưng DP vẫn xử lý mạnh tay vì cho rằng mức độ nghiêm trọng của phát ngôn đã vượt quá giới hạn chấp nhận được đối với một quan chức dân cử.

Quyết định khai trừ đảng được xem là động thái nhằm bảo vệ chuẩn mực đạo đức công vụ, đồng thời gửi thông điệp răn đe về trách nhiệm ngôn từ của người nắm giữ vị trí lãnh đạo.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại Hàn Quốc về cách tiếp cận chính sách dân số, hôn nhân và di cư trong bối cảnh già hóa nhanh, thiếu hụt lao động và suy giảm dân số ở nhiều vùng nông thôn.