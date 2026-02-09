Cửa bị kẹt, bệnh nhân tử vong trong xe cứu thương

Một người đàn ông 67 tuổi đã tử vong ở Madhya Pradesh, Ấn Độ, sau khi bị mắc kẹt bên trong một xe cứu thương do cửa bị kẹt tại cổng bệnh viện huyện Satna.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại về tình trạng và công tác bảo trì của các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực.

Theo India Today, nạn nhân Ram Prasad đã gục ngã tại nhà vào sáng ngày 24/1 khi đang sưởi ấm bên cạnh lò sưởi.

Ông được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Ramnagar để điều trị ban đầu trước khi được chuyển đến Bệnh viện quận Sardar Vallabhbhai Patel. Khi xe cứu thương đến cổng bệnh viện, cửa sau của xe bị kẹt.

Xe cứu thương đã đến cổng Bệnh viện quận Sardar Vallabhbhai Patel ở Satna, nhưng cửa sau không mở được.

Các nhân chứng và nhân viên bệnh viện, bao gồm cả tài xế xe cứu thương, đã cố gắng phá cửa bằng cách đá, đấm và dùng các dụng cụ, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Người lái xe cũng được nhìn thấy đang cố gắng vào xe qua cửa sổ. Do sự chậm trễ kéo dài, bệnh nhân vẫn bị mắc kẹt bên trong xe cứu thương.

Cuối cùng, cánh cửa được mở ra và ông Ram được đưa ra ngoài trên cáng. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố ông đã tử vong khi đến bệnh viện.

Sau vụ việc, sở y tế huyện khẳng định bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Bác sĩ Manoj Shukla, Trưởng phòng Y tế và Sức khỏe (CMHO) của Satna, cho biết một cán bộ điều phối cấp huyện đã được thông báo để đánh giá trách nhiệm và xác định các biện pháp xử lý tiếp theo.

"Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, một thông báo đã được gửi đến điều phối viên cấp huyện và các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện dựa trên kết quả điều tra", Tiến sĩ Shukla cho biết.

Kể từ đó, bệnh viện đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc bảo trì xe cứu thương của mình, cùng với những lo ngại mới về tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe khẩn cấp trong khu vực.