20 năm trước, "vứt" hàng chục thỏi vàng xuống nền chỉ để trang trí, doanh nghiệp này thoát hiểm ngoạn mục nhờ đào lên bán lúc giá liên tục phát đỉnh

Khách sạn Grand Emperor tại Macau (Trung Quốc) đã bóc dỡ và đem bán các thỏi vàng lát dưới sàn tiền sảnh trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh do bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Khai trương năm 2006, Grand Emperor nổi tiếng với phong cách xa hoa, trong đó phần tiền sảnh được lát bằng hàng chục thỏi vàng nguyên khối.

Emperor Entertainment Hotel Ltd – công ty mẹ có trụ sở tại Hồng Kông – cho biết dù số vàng này từng tạo nên không gian lộng lẫy và tráng lệ, nhưng trong điều kiện thị trường hiện nay, doanh nghiệp nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để bóc dỡ vàng đem bán.

Tập đoàn cho biết đã bán 79 kg vàng thỏi với giá 12,8 triệu USD (332 tỷ VNĐ) cho một cơ sở tinh luyện vàng tại Hồng Kông. Khoản tiền này sẽ giúp củng cố tình hình tài chính và tạo nguồn lực cho các cơ hội đầu tư mới trong tương lai.

Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong 442 năm trước khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1999. Hiện đây là đặc khu hành chính của Trung Quốc.

Macau cũng là nơi duy nhất tại Trung Quốc cho phép hoạt động casino hợp pháp. Với diện tích khoảng 33 km², vùng lãnh thổ này từng dẫn đầu thế giới về doanh thu casino trong năm 2025.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, nhiều sòng bạc tại Macau đã thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động do quy định ngày càng siết chặt. Grand Emperor là một trong số đó khi công ty đóng cửa casino vào tháng 10.

Tập đoàn cho biết sau khi chấm dứt hoạt động casino, họ đang lên kế hoạch phát triển các loại hình giải trí khác, đồng thời cải tạo lại khu tiền sảnh từng được lát vàng.

Giá vàng toàn cầu đã tăng mạnh trong 12 tháng qua, trong bối cảnh chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/2, giá vàng thế giới đã lập tức tiếp nối đà tăng từ cuối tuần trước. Tính đến 8h30 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay quốc tế đang ở quanh ngưỡng 5.022 USD/ounce.

Theo The Guardian﻿