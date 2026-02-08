4 người chết, 3 người khác phải ghép gan sau khi ăn phải nấm độc tại Mỹ

Ảnh nấm mũ tử thần do Sở Y tế Công cộng bang California cung cấp (Ảnh: iStock)

Bên cạnh đó, 3 người khác phải ghép gan sau khi ăn phải nấm độc này. Sở Y tế công cộng bang California đã kêu gọi người dân triệt để tránh việc hái nấm và ăn nấm.

Trong một cảnh báo sức khỏe, cơ quan này cho biết ít nhất 30 trường hợp ngộ độc nấm do nấm độc đã được báo cáo kể từ ngày 18/11/2025. Con số này đã vượt xa mức báo cáo thông thường là dưới 5 trường hợp mỗi năm.

Sở Y tế công cộng bang California cho biết thêm rằng nhiều người ăn phải nấm độc Amanita phalloides đã bị tổn thương gan cấp tính và suy gan tiến triển nhanh chóng. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 19 tháng đến 67 tuổi.

(Ảnh: iStock)

Loại nấm này đã được tìm thấy ở các công viên địa phương và quốc gia trên khắp khu vực phía Bắc bang California và Bờ biển Trung tâm. Nhiều cụm nấm cũng đã được xác định ở khu vực Monterey và Vịnh San Francisco.

Loại nấm được gọi trong dân gian là nấm tử thần hoặc nấm mũ tử thần, có tên khoa học là Amanita phalloides the Central Coast, trông giống với các loại nấm an toàn và ăn được như nấm Caesar và nấm rơm. Chúng thường phát triển rộng vào mùa thu và mùa đông.

(Ảnh: iStock)

Theo trang web về tìm kiếm thực phẩm hoang dã Wild Food UK, các triệu chứng khi ăn nấm tử thần có thể bắt đầu vài giờ sau khi ăn - bao gồm nôn mửa dữ dội, tiêu chảy và đau bụng. Trong trường hợp nghiêm trọng, các triệu chứng có thể tái phát sau vài ngày và dẫn đến tử vong do suy thận và suy gan. Cụ thể, các triệu chứng ban đầu có thể biến mất trong vòng 1 ngày, nhưng tổn thương gan nghiêm trọng đến mức tử vong có khả năng phát triển trong vòng 2 - 3 ngày.

Craig Smollin - Giám đốc y tế Hệ thống kiểm soát ngộ độc bang California - nói rằng nấm tử thần thường phát triển mạnh ở bang này từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.



