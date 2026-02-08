Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng 500.000 năm bỗng tái xuất khiến giới khoa học ngỡ ngàng

Sói đầu lừa (hay Shakuang) là một loài sinh vật bí ẩn, được cho là tuyệt chủng 500.000 năm trước nhưng bất ngờ tái xuất tại vùng Thần Nông Gia, Trung Quốc vào năm 1981-1982. Chúng có ngoại hình kỳ dị với đầu giống lừa, thân hình sói to lớn, hung dữ, kêu như lừa và là loài ăn thịt nguy hiểm.



Các loài sinh vật trên trái đất luôn là những tồn tại kỳ diệu. Thời điểm đó, những người nông dân địa phương cũng cho rằng, sói đầu lừa quả thực là một loài động vật nguy hiểm, chúng có tiếng kêu của loài lừa, hơn nữa chúng còn là loài ăn thịt, ngoài ra với kích thước to lớn, chúng quả thực rất nguy hiểm trước mặt động vật.

Các nhà nghiên cứu xác định đây là loài động vật có vú.

Điều thú vị, khi phát hiện loài động vật hiếm này, các nhà nghiên cứu xác định đây là loài động vật có vú gọi là Shakuang, sống ở lục địa châu Á từ khoảng 7 đến 7,5 triệu năm trước.



Không dừng lại ở đó, vào tháng 9/1982, có một thợ săn đã giết chết một con được cho là sói đầu lừa không nhỏ, dài 2 mét, cao 1,5 mét. Cũng chính vào thời điểm đó, sau khi sói đầu lừa bị giết, nhiều viện nghiên cứu sinh học cũng đề xuất mua xác của nó để nghiên cứu.

Tuy nhiên, vào những năm 1990, những động vật như sói đầu lừa không hề xuất hiện. Một phỏng đoán đáng tin hơn là do đứt gãy chuỗi thức ăn nên ban đầu chúng chỉ là một số ít, và cuối cùng chúng đã bị dần dần bị tuyệt chủng ở Thần Nông Giá.

Thời gian qua, sự xuất hiện của sói đầu lừa mang đến thông tin mới về sự đa dạng của các loài và sự phát triển sinh học, đồng thời nhấn mạnh về việc bảo vệ môi trường trên Trái đất. Ddiều đáng nói, bảo vệ môi trường là mệnh đề muôn thuở của con người, vì khi bảo vệ môi trường, chúng ta cũng đang bảo vệ mình ở một mức độ nào đó, đối với động vật hoang dã thì con người chúng ta cũng phải tích cực bảo vệ chúng.