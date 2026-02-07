Loài vật bất tử duy nhất trên thế giới

Trong hàng triệu năm, cái chết vốn được coi là điểm tận cùng không thể tránh khỏi của mọi sinh linh trên Trái đất. Tuy nhiên, sâu trong lòng đại dương, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài sinh vật nhỏ bé thách thức hoàn toàn quy luật tự nhiên này. Đó chính là Turritopsis dohrnii, loài sứa được mệnh danh là sinh vật bất tử duy nhất thế giới nhờ khả năng đảo ngược quá trình lão hóa để quay lại thời kỳ niên thiếu.

Loài sứa này có kích thước cực kỳ khiêm tốn, chỉ khoảng 4,5 mm, tức là nhỏ hơn cả một chiếc móng tay người. Chúng được phát hiện lần đầu vào năm 1883 tại vùng biển Địa Trung Hải, nhưng phải đến một thế kỷ sau, khả năng đặc biệt của chúng mới thực sự được giới khoa học nhận diện. Sự bất tử của Turritopsis dohrnii không giống như những câu chuyện thần thoại về những cơ thể không bao giờ bị tổn thương; thực chất, đó là một cơ chế sinh học cực kỳ phức tạp và tinh vi.

Loài vật này được gọi là sứa bất tử

Vòng đời thông thường của một con sứa bắt đầu từ trứng đã thụ tinh phát triển thành ấu trùng planula, sau đó bám vào đáy biển để trở thành các polyp (dạng thủy tức bám cố định). Các polyp này sau đó nảy chồi để giải phóng những con sứa con (medusa). Đối với hầu hết các loài sứa, giai đoạn medusa là điểm cuối của cuộc đời; sau khi sinh sản, chúng sẽ già đi và chết. Nhưng Turritopsis dohrnii lại sở hữu một "nút reset" thần kỳ.

Khi đối mặt với các mối đe dọa sinh tồn như sự thay đổi đột ngột của môi trường, tình trạng thiếu thức ăn hoặc tổn thương vật lý nghiêm trọng, thay vì chấp nhận cái chết, loài sứa này kích hoạt một quá trình gọi là chuyển biệt hóa tế bào (transdifferentiation). Trong quá trình này, các tế bào trưởng thành của nó, vốn đã đảm nhiệm các chức năng chuyên biệt, sẽ tự biến đổi trở lại thành các tế bào gốc chưa biệt hóa. Toàn bộ cơ thể con sứa sẽ co lại, các xúc tu biến mất và nó trở thành một khối mô nhỏ không hình dạng, sau đó bám lại vào đáy biển để trở thành một polyp một lần nữa.

Từ trạng thái polyp này, nó lại bắt đầu vòng đời mới, sinh trưởng và phát triển thành một thế hệ sứa trưởng thành tiếp theo. Về mặt lý thuyết, quá trình này có thể lặp lại vô tận, giúp Turritopsis dohrnii thoát khỏi cái chết do tuổi già. Điều này đồng nghĩa với việc về mặt di truyền, con sứa mới hoàn toàn giống hệt con sứa ban đầu. Nó giống như việc một con bướm thay vì chết đi lại tự biến mình trở lại thành kén, rồi lại thành sâu bướm để bắt đầu một cuộc đời mới.

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng sự bất tử này chỉ mang tính chất sinh học. Turritopsis dohrnii vẫn có thể chết nếu bị các loài săn mồi như cá hoặc rùa biển ăn thịt, hoặc nếu chúng mắc phải các căn bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng trong giai đoạn chuyển đổi tế bào. Do đó, mặc dù tiềm năng là bất tử, phần lớn cá thể trong tự nhiên vẫn khó có thể sống sót vĩnh viễn trước những hiểm nguy của đại dương xanh.

Sự trỗi dậy của loài sứa bất tử này cũng mang đến những lo ngại về sinh thái. Nhờ khả năng "tái sinh" liên tục, chúng đang lan rộng ra khắp các đại dương trên thế giới qua nước dằn của các tàu vận tải lớn. Từ Địa Trung Hải, chúng đã xuất hiện tại vùng biển Nhật Bản, Florida và Panama. Các nhà khoa học gọi đây là một "cuộc xâm lăng thầm lặng" vì kích thước của chúng quá nhỏ để con người có thể nhận thấy sự thay đổi tức thì trong hệ sinh thái biển.

Đối với y học và khoa học hiện đại, Turritopsis dohrnii không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú mà còn là một kho báu về gene. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oviedo (Tây Ban Nha) đã giải mã bộ gene của loài sứa này và so sánh với người họ hàng gần của nó nhưng không có khả năng bất tử. Họ phát hiện ra rằng bộ gene của Turritopsis dohrnii có nhiều bản sao của các gene liên quan đến việc sửa chữa và bảo vệ DNA. Những gene này ngăn chặn sự mài mòn của các telomere — những cấu trúc bảo vệ ở đầu mút nhiễm sắc thể vốn thường bị ngắn lại khi sinh vật già đi.

Khám phá này mở ra những hy vọng mới cho y học tái tạo ở người. Nếu các nhà khoa học có thể hiểu rõ cách loài sứa này điều khiển các tế bào trưởng thành quay trở lại trạng thái ban đầu, chúng ta có thể tìm ra cách để tái tạo các mô bị hỏng do bệnh tật, hoặc thậm chí là làm chậm quá trình lão hóa ở con người. Tất nhiên, việc áp dụng từ một loài sứa sang một cơ thể phức tạp như con người là một chặng đường rất dài và đầy thách thức về mặt đạo đức cũng như kỹ thuật.

Turritopsis dohrnii vẫn đang tiếp tục trôi nổi trong các đại dương, lặng lẽ thực hiện những vòng lặp tái sinh của mình. Nó là minh chứng cho thấy tự nhiên luôn ẩn chứa những điều vượt xa trí tưởng tượng của con người. Trong khi chúng ta vẫn đang mải miết đi tìm "suối nguồn tươi trẻ" trong các huyền thoại, thì một sinh vật bé nhỏ dưới đại dương đã thực hiện điều đó từ hàng triệu năm nay, nhắc nhở chúng ta rằng ranh giới giữa sự sống, cái chết và sự bất tử đôi khi chỉ nằm ở cách mà các tế bào lựa chọn để thay đổi.