Là nhân viên giao hàng toàn thời gian duy nhất tại một huyện hẻo lánh thuộc khu vực Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc, Huang Kaihong thực hiện tới 200 đơn hàng mỗi ngày trong khi phải kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Chàng trai 24 tuổi này được mệnh danh là shipper cô đơn nhất Trung Quốc, làm việc tại huyện Medog, một vùng đất thuộc Nyingchi, nơi từng là điểm cuối cùng của quốc gia này được kết nối bằng đường bộ.

Anh Huang là shipper duy nhất của cả huyện

Nằm dưới chân dãy Himalaya với dân số chưa đầy 15.000 người, Medog coi Huang Kaihong là cầu nối sinh mệnh, giúp cộng đồng duy trì sự kết nối. Vào tháng 8 năm 2024, dịch vụ giao đồ ăn Taobao Shangou của Alibaba đã có mặt tại đây. Kể từ khi được một người bạn giới thiệu, Huang Kaihong đã trở thành nhân viên giao hàng toàn thời gian duy nhất của huyện.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Huang Kaihong tiết lộ anh sinh ra tại tỉnh Tứ Xuyên và luôn bị mê hoặc bởi phong cảnh của Tây Tạng. Với sự giúp đỡ của quản lý trạm giao hàng thành phố Nyingchi, anh đã ghé thăm hơn 300 doanh nghiệp địa phương tại Medog để quảng bá dịch vụ và thiết lập thực đơn của họ trên nền tảng.

Đồng hành cùng chiếc xe máy và bộ đồng phục màu cam, Huang Kaihong xử lý tới 200 đơn hàng mỗi ngày. Các báo cáo cho thấy shipper tại các thành phố hạng nhất của Trung Quốc thường chỉ xử lý từ 40 đến 60 đơn mỗi ngày, thu nhập từ 4 đến 8 NDT (khoảng 14.000 đến 28.000 VNĐ) cho mỗi đơn hàng. Huang Kaihong chia sẻ rằng mùa mưa kéo dài và những con đường núi gập ghềnh thường xuyên gây ra trơn trượt, khiến chiếc xe của anh tốn rất nhiều thời gian và chi phí để bảo trì.

Bất chấp những thách thức, anh vẫn tận hưởng công việc của mình và mô tả đó là nguồn gốc của sự tự do. Huang Kaihong nói: "Tôi thích cảm giác gió tạt trên đường và số tiền kiếm được từ mỗi đơn hàng giúp tôi cảm thấy vững chãi hơn". Trong thời gian rảnh, anh thường lái xe khám phá các điểm tham quan như thác nước và những ngọn núi tuyết. Anh đã dần quen với sự cô đơn và coi đó là điều bẩm sinh.

Do quy mô vận hành nhỏ, Huang Kaihong không chỉ đi giao hàng mà còn giám sát trạm, quản lý hoạt động kinh doanh và đôi khi đứng ra hòa giải các tranh chấp tại địa phương. Thu nhập hàng tháng của anh hiện không được tiết lộ. Sự xuất hiện của dịch vụ giao hàng đã được các nhà hàng địa phương đón nhận nồng nhiệt. Một chủ cửa hàng cho biết doanh số hàng ngày đã tăng 30% và bà cảm thấy rất vui mỗi khi có thông báo đơn hàng mới.

Huang Kaihong đã trở thành nhân vật nổi tiếng đối với những người bán đồ ăn tại Medog, và gần đây đã có một nhân viên bán thời gian mới gia nhập để hỗ trợ anh. Những lúc một mình, anh thường gọi điện cho bà nội ở quê. Anh dự định khi tiết kiệm đủ tiền sẽ định cư tại Dali, tỉnh Vân Nam, nơi nổi tiếng với khí hậu quanh năm mát mẻ.

Câu chuyện của Huang Kaihong đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội đại lục. Một người dùng bình luận: "Huang Kaihong là một chàng trai trẻ chăm chỉ và có năng lực. Anh ấy không dám nghỉ ngơi vì nếu nghỉ, nhiều người sẽ bị đói". Một người khác cho rằng: "Thành công của anh ấy nằm ở việc làm chủ một lĩnh vực. Câu chuyện này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tìm kiếm cơ hội ở những vùng sâu vùng xa".

Nguồn: SCMP