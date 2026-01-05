Nam shipper quỳ gập gối bên đường cố cứu mèo trong vụ cháy chung cư: Clip lan truyền chóng mặt, danh tính được truy tìm

Theo chia sẻ của người đăng clip, khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu chung cư, trong lúc mọi người đang vội vã sơ tán thì nam shipper đã chạy ngược dòng, lao lên các tầng trên để tìm và đưa chú mèo của cư dân ra ngoài an toàn.

“Lúc mọi người chạy xuống thì thấy anh ấy chạy ngược lên để cứu mèo. Chắc hẳn anh ấy thương mèo lắm”, chủ clip viết.

Trong đoạn video, nam shipper xuất hiện với cơ thể lấm lem đầy khói và muội than do lửa, tay ôm chú mèo trong tình trạng bất động, đặt xuống nền đất rồi lập tức tiến hành ép tim để cố gắng cứu sống con vật. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Clip ghi lại sự việc

Được biết, nam shipper không chỉ là người giao hàng mà còn là tình nguyện viên cứu hỏa. Ngay khi phát hiện có thú cưng bị kẹt lại trong căn hộ cháy, anh đã nhanh chóng quay trở lại hiện trường để hỗ trợ, bất chấp nguy hiểm.

Sau khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi, hàng nghìn cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động dũng cảm và giàu lòng nhân ái của nam shipper, đồng thời cầu nguyện cho chú mèo sớm bình phục.

Đáng chú ý, chính nhân vật trong clip cũng đã vào xác nhận dưới phần bình luận: “Tôi là shipper trong video. May mắn là em mèo đã được đưa đến bác sĩ kịp thời và hiện giờ an toàn rồi. Cảm ơn mọi người đã nhìn thấy và trân trọng công việc của tôi”.

Nguồn: Khaosod