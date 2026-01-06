Đang dùng bữa trong nhà hàng, người đàn ông bị 1 tay súng bắn tử vong, hiện trường vô cùng hỗn loạn

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã không may tử vong trong lúc dùng bữa ở nhà hàng do bị bắn. Sự việc xảy ra quá nhanh và nguy hiểm, khiến nạn nhân không kịp trở tay và không khác gì một cảnh trong phim hành động. Các nhân chứng được cho là đã la hét và chạy tán loạn khi kẻ tấn công nổ súng. May mắn là không có thêm người nào bị thương vong sau vụ việc.

Nạn nhân nằm bất động và tử vong ngay sau vụ tấn công.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày Chủ Nhật, 4 tháng 1 vừa qua tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở Banting khi nạn nhân đang dùng bữa tại đây.

Trong một video được những người ở hiện trường ghi lại được chia sẻ qua @update11111, nạn nhân là nam giới, đang nằm bất động trên mặt đất, còn các nhân chứng thì đứng xung quanh.

Vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường.

Trong một video khác, nhiều vỏ đạn có thể được nhìn thấy nằm rải rác trên sàn nhà hàng. Theo Sinar Harian, một đội cảnh sát nhận được thông tin về vụ việc đã nhanh chóng đến hiện trường và phong tỏa khu vực để ngăn người dân tiếp cận.

Nghi phạm được cho là một người đi xe máy và hắn đã trốn khỏi hiện trường sau khi bắn tử vong nạn nhân.

Khu vực này đã được phong tỏa dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát để cho phép đội pháp y tiến hành điều tra. Cũng có mặt tại hiện trường là Trưởng phòng Điều tra Hình sự Selangor, Phó Ủy viên cấp cao Mohamad Hatta Che Din, và Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quận Kuala Langat, Giám đốc Mohd Akmalrizal Radzi.

Đội chó nghiệp vụ K9 của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) cũng được triển khai. Nghi phạm được cho là đã di chuyển bằng xe máy và hiện vẫn đang bị cảnh sát truy đuổi. Hiện Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vẫn đang điều tra về vụ việc và vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về mâu thuẫn cũng như động cơ của nghi phạm.