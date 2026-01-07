Trần Chí bị bắt

Nhà tài phiệt gốc Trung Quốc Trần Chí, người bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động bị buôn bán tại Campuchia, đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc vào thứ Tư ngày 7 tháng 1.

Bộ Nội vụ Campuchia ra thông báo xác nhận chính quyền nước này đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc bao gồm Trần Chí, Hứa Kế Lương và Thiệu Kế Huy để dẫn độ về nước theo yêu cầu từ phía Bắc Kinh. Chiến dịch này được thực hiện vào thứ Ba (6 tháng 1) trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước.

Trần Chí (Chen Zhi)

Vào tháng 10 năm ngoái, Chính phủ Hoa Kỳ đã cáo buộc Trần Chí, người sáng lập Prince Holding Group, là kẻ chủ mưu đứng sau một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử khổng lồ có liên quan đến các trại lao động cưỡng bức. Trần Chí bị truy tố vắng mặt với các tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Theo cáo buộc, ông ta cùng các đồng phạm đã bóc lột sức lao động cưỡng bức để lừa gạt các nhà đầu tư, sau đó dùng số tiền thu lợi bất chính để mua du thuyền, máy bay phản lực và cả tranh của danh họa Picasso.

Trong vụ án này, hơn 14 tỷ USD (khoảng 357.000 tỷ đồng) giá trị Bitcoin đã bị thu giữ. Giám đốc FBI lúc bấy giờ, ông Kash Patel, đã gọi đây là một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử. Các doanh nghiệp của Trần Chí cũng đã bị chính quyền Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trừng phạt như một phần của chiến dịch chung chống lại tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Trần Chí năm nay 37 tuổi, là chủ tịch sáng lập của Prince Holding Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia hoạt động đa ngành từ bất động sản, dịch vụ tài chính đến hàng tiêu dùng. Tập đoàn này sở hữu các dự án trị giá hơn 2 tỷ USD (khoảng 51.000 tỷ đồng) tại Campuchia, bao gồm trung tâm thương mại lớn Prince Plaza tại thủ đô Phnom Penh.

Mặc dù sinh ra tại Trung Quốc, Trần Chí sở hữu cả quốc tịch Campuchia và quốc tịch Anh. Trên trang web chính thức của công ty, ông ta từng được mô tả là một doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng thông qua các hoạt động của quỹ Prince Foundation. Trước khi bị bắt, Trần Chí còn từng giữ chức cố vấn cho Thủ tướng Hun Manet và cha ông là cựu lãnh đạo Hun Sen, đồng thời mang danh hiệu cao quý "Neak Oknha" (tương đương danh hiệu đại tài phiệt) do Chính phủ Campuchia ban tặng.

Nguồn: CNA