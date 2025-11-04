Hé lộ con đường đưa "ông trùm" người Campuchia Chen Zhi dựng nên đế chế lừa đảo

Tòa nhà Prince International Plaza ở Phnom Penh, thuộc sở hữu của Chen Zhi (Ảnh: AFP)

Chính phủ Mỹ và Anh đã truy tố Chen Zhi với cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức và rửa tiền hàng tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ còn áp lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và thực thể thuộc Prince Group, trong đó có Chen.

Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau thời gian điều hành các trung tâm trò chơi điện tử tại quê nhà, Chen từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và mang hộ chiếu của Cyprus, Vanuatu và Campuchia. Năm 2011, Chen đầu tư vào bất động sản ở Campuchia, nhanh chóng xây dựng Prince Group - tập đoàn đa ngành từ tài chính, giải trí đến hàng không.

Tại Phnom Penh, Chen được xem là "biểu tượng doanh nghiệp mới" của Campuchia. Các dự án tầm cỡ như Ream City - nay đổi tên thành Bay of Lights - với vốn đầu tư 16 tỷ USD đã thu hút nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Ascott và Radisson Hotel Group. Nhưng phía sau các dự án hoành tráng là một mạng lưới phức tạp. Theo cáo buộc, Chen và cộng sự lợi dụng ảnh hưởng chính trị để bảo vệ hoạt động phi pháp.

Chen Zhi đặt trụ sở gia đình tại Singapore năm 2018 - nơi ông ta sở hữu hàng loạt tài sản xa hoa, gồm căn penthouse 17 triệu USD ở Gramercy Park, một căn hộ 16,2 triệu USD tại Le Nouvel Ardmore, cùng siêu du thuyền Nonni II dài 53m…

Các nguồn tin cho biết căn hộ của Chen được cải tạo thành "phòng khách doanh nhân", nơi tổ chức tiệc, hát karaoke và giao dịch làm ăn. Ông ta thường di chuyển bằng xe Mercedes-Maybach đen biển số "5555".

Chen Zhi, 38 tuổi, doanh nhân gốc Trung Quốc, mang quốc tịch Campuchia - Chủ tịch tập đoàn Prince Group - bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia (Ảnh: Prince)

Cảnh sát Singapore xác nhận đã mở chiến dịch truy quét ngày 31/10, thu giữ tài sản trị giá hơn 150 triệu SGD - liên quan đến Chen Zhi, bao gồm du thuyền, xe hơi và hàng trăm chai rượu…

Ở Anh, tài sản của Chen trị giá hơn 124 triệu USD bị phong tỏa, bao gồm tòa nhà văn phòng tại Fenchurch Street và biệt thự sang trọng ở London. Tại Hong Kong (Trung Quốc), Chen kiểm soát hơn 300 triệu USD thông qua hai công ty niêm yết - Geotech Holdings và Khoon Group - nay đều bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Theo ông Jacob Sims, chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia tại Đại học Harvard, Prince Group "phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng di chuyển dòng vốn dễ dàng ở các trung tâm tài chính như Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore".

Một số ngân hàng Singapore được cho là đã sớm phát hiện giao dịch bất thường và chủ động đóng tài khoản, giúp tránh thiệt hại lớn hơn. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó: Làm thế nào một mạng lưới tội phạm có thể vận hành "ngang nhiên giữa ánh sáng" suốt hơn một thập niên?

Từ một doanh nhân thành đạt, Chen Zhi giờ trở thành biểu tượng của sự sụp đổ - khi những đường dây tài chính tinh vi không còn đủ khả năng che giấu một đế chế được xây dựng trên nền tảng lừa đảo và rửa tiền.