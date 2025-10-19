Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) dựa trên số liệu bất động sản Dubai cho biết, Zhu - giám đốc điều hành của tổ chức tội phạm có quy mô lớn bậc nhất châu Á, đã mua ít nhất 29 bất động sản hạng sang ở Dubai, còn vợ ông ta mua 5 căn hộ cao cấp ở London.

Zhu bị đưa vào danh sách trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố ngày 14/10. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Zhu là một phần của “đế chế lừa đảo và rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la” – Tập đoàn Prince.

Các toà nhà cao tầng hạng sang ở Dubai. (Ảnh: OCCRP)

Giới chức Anh cáo buộc Zhu "đã và đang tham gia hoạt động của các trung tâm lừa đảo ở Campuchia, bao gồm thông qua Tập đoàn Jin Bei".

Theo đăng ký ở Campuchia, Zhu là chủ tịch và chủ sở hữu của Tập đoàn Jin Bei, bao gồm nhiều công ty con. Chính quyền Mỹ cáo buộc Tập đoàn Jin Bei sở hữu một chuỗi sòng bạc tổ chức nhiều hoạt động lừa đảo.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Tập đoàn Jin Bei thực hiện "một trong những hoạt động khét tiếng nhất thuộc sở hữu của Tập đoàn Prince" liên quan đến lừa đảo, tống tiền và lao động cưỡng bức. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Zhu còn bị cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc truy nã vì các cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Tập đoàn Prince bị coi là một phần của ngành công nghiệp tội phạm đang bùng nổ ở Đông Nam Á, sử dụng "các chiêu trò tinh vi như dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo, để lừa đảo trên quy mô lớn", Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Giới chức Anh và Mỹ cáo buộc Chen Zhi - chủ tịch Tập đoàn Prince, là nhân vật cầm đầu mạng lưới lừa đảo và rửa tiền, kiểm soát "các khu phức hợp lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi lao động buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn".

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Chen. Theo cáo trạng, đối tượng này có quốc tịch Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, St. Lucia và Síp, và thường xuyên sống ở Anh.

Chính quyền Anh cho biết đã đóng băng 19 bất động sản ở London do Chen Zhi và các đồng phạm sở hữu, bao gồm một biệt thự trị giá 16 triệu USD và một tòa nhà văn phòng trị giá 133 triệu USD.

Chính quyền Anh và Mỹ cũng trừng phạt một số người mà xác định là cộng sự của Chen Zhi, trong đó có Zhu.

Zhu nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2017 và đổi tên thành "Zhu Jack". Sau đó, ông ta nhập quốc tịch Síp vào tháng 9/2018 cùng với vợ là Wang Xiaoyan. Năm ngoái, Chính phủ Síp được nói là đã thu hồi hộ chiếu của Zhu cùng vợ con, sau cuộc điều tra do Bộ Nội vụ nước này thực hiện.

Chính quyền Síp không trả lời đề nghị cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra hoặc xác nhận việc thu hồi quốc tịch.

Hồ sơ UAE cho thấy Zhu cũng là cư dân của Dubai. Ông ta được ghi nhận đã xuất cảnh khỏi nước này lần gần đây nhất vào tháng 5 năm nay.

OCCRP dẫn dữ liệu về quyền sở hữu và hợp đồng thuê nhà tại Dubai cho biết, Zhu đã mua ít nhất 29 bất động sản tại Dubai, hầu hết trong thời gian từ năm 2019 - 2022. Số bất động sản Dubai thuộc sở hữu của Zhu gồm 2 tầng của toà Creek Rise Tower 2, một khu căn hộ cao cấp tại cảng Dubai Creek. Zhu cũng đã mua ít nhất một căn trong dự án The Dubai Creek Residences.

Zhu cũng đã mua ít nhất 10 căn hộ tại HDS Tower - tòa nhà văn phòng hạng sang gần bến du thuyền Dubai, cùng các căn hộ văn phòng tại tòa nhà văn phòng nghệ thuật Tamani nhìn ra tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng của Dubai.

Hầu hết các giao dịch mua bất động sản của Zhu được thực hiện từ năm 2019 - 2022, sau khi người này trở thành chủ tịch của Tập đoàn Jin Bei năm 2018.

Một "trang trại điện thoại" (phone farm) dùng để lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: OCCRP)

Trong khi đó, Wang Xiaoyan – vợ của Zhu, là cổ đông chi phối của một công ty tại Anh có tên là Fuheng Wang Group Ltd, công ty đã mua ít nhất 5 bất động sản hạng sang tại London từ năm 2021 - 2022. Wang vẫn sở hữu các bất động sản này, và có vẻ chúng không nằm trong số những bất động sản bị chính quyền Anh đóng băng.

Các bất động sản của Wang có tổng giá trị ít nhất 6 triệu USD, bao gồm các căn hộ trên tầng 59 của tòa nhà Landmark Pinnacle ở Canary Wharf. Wang cũng đã mua 3 căn hộ trong một dự án phát triển nhà gần nhà máy điện Battersea cũ.

Nhiều nhánh con

Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, người dân Mỹ thiệt hại khoảng 10 tỷ USD vào các trang web lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á trong năm 2024.

Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu tổng cộng 15 tỷ USD bitcoin, cho biết đây là "vụ tịch thu lớn nhất từ ​​trước đến nay".

Trong bản cáo trạng, Bộ Tư pháp cho biết Tập đoàn Prince đã nhận được hỗ trợ từ các mạng lưới ở Mỹ, bao gồm mạng lưới có tên là "Brooklyn Network", hoạt động ở khu vực New York.

Các công tố viên cáo buộc Brooklyn Network đã "hỗ trợ âm mưu lừa đảo đầu tư do những kẻ lừa đảo thực hiện tại Khu phức hợp Jinbei của Tập đoàn Prince ". Các nạn nhân nghĩ rằng họ đang đầu tư hợp pháp, nhưng thực tế đã gửi tiền vào tài khoản của các công ty do Brooklyn Network kiểm soát.

Đó chỉ là một mắt xích trong "mạng lưới phức tạp gồm hơn 100 công ty vỏ bọc và công ty mẹ trên toàn thế giới" mà Tập đoàn Prince sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Các mạng lưới lừa đảo trực tuyến sử dụng nhiều lao động cưỡng bức. (Ảnh: OCCRP)

Giới chức Mỹ khẳng định, Tập đoàn Prince kiểm soát các công ty vỏ bọc ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Mauritius, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), và Singapore.

Trong số những người bị Mỹ và Anh trừng phạt còn có Wang Guodan, còn gọi là Vương Hoa Hồng, đóng vai trò giám sát các khoản đầu tư của Tập đoàn Prince tại Palau. Một cuộc điều tra do OCCRP thực hiện năm 2022 xác định Wang đã giúp một ông trùm hội tam hoàng khét tiếng xây dựng quan hệ với một cựu tổng thống của Palau.

Mỹ xác định mạng lưới của Tập đoàn Prince trải rộng khắp thế giới, nhưng trung tâm đặt tại Campuchia, với các hoạt động trộn lẫn giữa bất hợp pháp và hợp pháp.