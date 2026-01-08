Đoạn clip ghi lại cho thấy các bà nội trợ chạy tán loạn khi trận động đất làm rung chuyển một quầy hàng ở tỉnh Davao Oriental, vào ngày 7/1.

Động đất 6,4 độ richter, người dân hoảng loạn bỏ chạy khỏi chợ

Hàng hóa rơi vãi trên kệ khi những người phụ nữ vội vã chạy ra ngoài.

Bà Grace Malate Galotera, chủ quầy hàng, cho biết: "Chúng tôi vẫn ổn, có một vài dư chấn. Không có gì bị hư hại, chỉ có hàng hóa bị rơi xuống".

Nhiều người hoảng loạn bỏ chạy khi trận động đất xảy ra.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, còn gọi là Phivolcs, cho biết trận động đất, ban đầu được báo cáo ở mức 6,7 độ richter, xảy ra cách thị trấn Manay thuộc tỉnh Davao Oriental 58 km, lúc 11h02 sáng giờ địa phương, ở độ sâu 16 km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong.

Giám đốc Phivolcs, ông Teresito Bacolcol, cho biết: "Đây được coi là một trận động đất mạnh với cường độ 6,4 độ richter. Cường độ cao nhất được báo cáo cho đến nay là cường độ V. Không có sóng thần nào được dự đoán".

Tháng 10 năm ngoái, hai trận động đất liên tiếp đã làm rung chuyển cùng một tỉnh, khiến 10 người thiệt mạng và hơn 40.000 ngôi nhà bị hư hại.

Philippines là một quần đảo gồm hơn 7.000 hòn đảo nằm trong "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, khu vực tập trung nhiều núi lửa và thường xuyên xảy ra động đất.