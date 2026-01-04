Động đất lớn tại Mexico

Ngày 2/1, Nam Mexico đã trải qua một trận động đất có độ lớn 6,5, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 12 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản tại nhiều khu vực.

Trong thời điểm động đất xảy ra, Tổng thống Claudia Sheinbaum đã buộc phải sơ tán khỏi Phủ Tổng thống khi cuộc họp báo thường kỳ đang diễn ra. Đài tưởng niệm Thiên thần Độc lập, công trình biểu tượng tại Mexico City, rung lắc mạnh trong trận động đất.

Động đất mạnh ở Mexico ngày 2/1 khiến nhiều người phải sơ tán ở Thành phố Mexico (Ảnh: AFP)

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, sau trận động đất, Mexico ghi nhận hơn 400 dư chấn, làm gia tăng mức độ thiệt hại. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, xảy ra rò rỉ khí gas, hàng loạt nhà ở, công trình công cộng và bệnh viện tại bang Guerrero bị hư hại.