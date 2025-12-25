Động đất 6,1 độ rung chuyển Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra vào lúc 17h47 (giờ địa phương, tức 16h47 giờ Việt Nam) với độ sâu chấn tiêu 11,9 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận độ lớn của trận động đất là 6,0.

Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với mạng lưới giao thông của hòn đảo.

(Ảnh: USGS)

Hãng sản xuất chip TSMC của Đài Loan cho biết trận động đất không đạt đến mức độ cần thiết để sơ tán các nhà máy trên toàn đảo - nơi nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất.



Cơ quan Khí tượng Trung ương cho biết các khu vực Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung và Đài Nam đã được cảnh báo. Cường độ động đất được đo ở mức 4 trên thang đo 7 cấp độ của Đài Loan (Trung Quốc) tại các huyện Hoa Liên và Bình Đông.

Hình ảnh trên các kênh truyền hình địa phương cho thấy hàng hóa trên kệ siêu thị rơi vỡ. Người dân ở Đài Bắc (Taipei) cũng có thể cảm nhận rung lắc.

Đài Loan (Trung Quốc) thường xuyên bị động đất do nằm ở rìa hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực mà USGS cho là vùng hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong một trận động đất ở khu vực miền Nam vào năm 2016, trong khi một trận động đất mạnh 7,3 độ richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người vào năm 1999.

Trận động đất lớn gần đây nhất xảy ra vào tháng 4/2024, với độ lớn 7,4. Đây được cho là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Đài Loan (Trung Quốc) trong 25 năm qua. Trận động đất khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.