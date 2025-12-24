Chi 2 tỷ đồng mua Lexus, người phụ nữ đưa về nhà 1 ngày đã không khởi động được, showroom khẳng định: Lỗi là do cô

Năm 2021, một người phụ nữ họ Vương tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đến showroom để mua một chiếc Lexus trị giá hơn 550.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất thủ tục và lái xe về nhà, cô Vương không ngờ rằng chiếc xe sang vừa mua lại gặp trục trặc nghiêm trọng.

Chỉ trong ngày đầu tiên sử dụng, chiếc Lexus đã không thể khởi động. Cô Vương thử nhiều lần nhưng xe vẫn “bất động”, buộc phải gọi xe cứu hộ kéo chiếc xe quay trở lại đại lý để kiểm tra.

Tại đại lý, đội ngũ kỹ thuật tiến hành kiểm tra sơ bộ nhiều lần nhưng không thể xác định được nguyên nhân cụ thể khiến xe không hoạt động. Quản lý cửa hàng đề nghị cô Vương để xe lại và hẹn quay lại vào ngày hôm sau để tiếp tục kiểm tra kỹ hơn.

Đến ngày hôm sau, nhân viên kỹ thuật mới phát hiện mạch điện của xe có vấn đề. Theo kết luận ban đầu, hiện tượng rò rỉ điện là nguyên nhân khiến chiếc Lexus không thể khởi động. Tuy nhiên, dù đã xác định được lỗi kỹ thuật, phía đại lý vẫn không chủ động liên hệ với khách hàng để bàn phương án sửa chữa hay bồi thường.

Quản lý cửa hàng chỉ đưa ra những lời hứa mơ hồ rằng sẽ “báo cáo cấp trên” và “phản hồi sau”. Một tuần trôi qua, đại lý vẫn im lặng, không có bất kỳ thông tin chính thức nào. Không thể tiếp tục chờ đợi, cô Vương buộc phải trực tiếp quay lại showroom để yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Cô Vương nói chuyện với quản lý showroom sau khi phát hiện chiếc xe mới mua bị lỗi

Tại đại lý, cuộc trao đổi nhanh chóng trở thành tranh cãi căng thẳng. Cô Vương cho rằng một chiếc xe hoàn toàn mới, vừa mua đã hỏng ngay ngày đầu tiên thì rõ ràng là lỗi chất lượng từ phía nhà sản xuất hoặc đại lý, chứ không thể quy trách nhiệm cho người mua.

Theo quan điểm của cô, đại lý cần có trách nhiệm đổi xe mới hoặc đưa ra phương án bồi thường hợp lý. Tuy nhiên, phía đại lý lại không đồng tình. Một số nhân viên thậm chí cho rằng có khả năng lỗi là ở cô Vương, khi đã thao tác sai trong quá trình sử dụng, dẫn đến chập mạch điện.

Theo kỹ thuật viên của cửa hàng, để xác định chính xác nguyên nhân sự cố, cách duy nhất là phải tháo rời toàn bộ chiếc xe để kiểm tra từng bộ phận. Đề xuất này khiến nữ khách hàng vô cùng bức xúc.

“Đây là chiếc xe mới tinh, tôi vừa mua với số tiền rất lớn và chỉ mới lái đúng một lần từ đại lý về nhà. Không ai có thể chấp nhận việc một chiếc xe ‘đập hộp’ lại bị tháo tung ra để kiểm tra,” cô Vương phản đối.

Khi cô Vương kiên quyết không chấp nhận việc tháo rời chiếc xe, đại lý đã đưa ra lập trường cứng rắn: nếu chủ xe không hợp tác trong quá trình kiểm tra, họ sẽ không tiếp tục chịu trách nhiệm sửa chữa hay bồi thường.

Phản ứng trước tuyên bố này, cô Vương cho rằng nếu một chiếc xe mới cần phải tháo dỡ toàn bộ mới xác định được lỗi, điều đó càng chứng minh rằng chiếc xe vốn đã tồn tại vấn đề ngay từ đầu, và đại lý đã không kiểm tra kỹ trước khi bàn giao cho khách hàng.

Không tìm được tiếng nói chung, cô Vương quyết định gọi cảnh sát đến can thiệp, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện đại lý ô tô ra tòa án địa phương.

(Ảnh minh họa)

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông địa phương. Trước áp lực dư luận và nguy cơ đối mặt với kiện tụng pháp lý, giám đốc đại lý cuối cùng cũng thay đổi thái độ. Người này cam kết sẽ không tháo rời chiếc xe, đồng thời đưa ra phương án đổi xe mới cho cô Vương. Trong trường hợp mẫu xe thay thế chưa thể giao ngay, đại lý chấp nhận hoàn tiền cho khách hàng.

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam cho biết, theo quy định, các đại lý khi bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng có nghĩa vụ kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao, nhằm tránh các sự cố nghiêm trọng về an toàn và kỹ thuật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra sơ bộ tình trạng xe ngay khi nhận bàn giao, kịp thời phát hiện lỗi để bảo vệ quyền lợi của mình. Khi xảy ra tranh chấp, người mua cần bình tĩnh và sử dụng các biện pháp khiếu nại, khởi kiện đúng theo quy định pháp luật.