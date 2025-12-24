Chiêm ngưỡng những cây thông Noel đắt hơn cả xe sang

Những cây thông Noel đắt đỏ nhất thế giới nổi bật với việc sử dụng vàng, kim cương và đá quý...

Ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh

Tháng 12 gợi nhắc đến Giáng Sinh với hình ảnh quen thuộc như ông già Noel, cây thông và những món quà xinh xắn. Lễ Giáng Sinh còn gọi là Noel, Christmas hay Xmas, là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời của người theo đạo Thiên Chúa. Tên gọi Noel bắt nguồn từ tiếng Pháp Noël, có gốc Latinh natalis nghĩa là “ngày sinh”, cũng được cho là liên quan đến tước hiệu Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Theo thời gian, Giáng Sinh trở thành lễ hội quốc tế, gắn liền với ông già Noel và cây thông. Nhiều quốc gia mừng lễ vào ngày 25/12 hoặc tối 24/12 do quan niệm ngày mới bắt đầu từ hoàng hôn.

Đêm 24/12 gọi là lễ vọng, thường đông người tham dự hơn lễ chính ngày 25/12, với truyền thống trang trí hang đá Chúa Hài đồng. Riêng Chính Thống giáo Đông phương vẫn tổ chức Giáng Sinh vào ngày 7/1 theo lịch Gregory.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Giáng Sinh còn là dịp gia đình sum họp, bạn bè quây quần, cùng trang hoàng nhà cửa và chia sẻ niềm vui cuối năm. Với trẻ em, đây là ngày lễ kỳ diệu của những ước mơ và phép màu, và ngay cả khi trưởng thành, nhiều người vẫn mong chờ Giáng Sinh như một ký ức đẹp giữa cuộc sống bận rộn.

Chiêm ngưỡng loạt cây thông Noel đẹp nhất, đắt nhất thế giới

Trong ngày lễ Giáng sinh không thể thiếu cây thông Noel. Bên cạnh những cây thông được trang trí theo phong cách truyền thống, cũng có không ít cây thông Noel đặc biệt có giá trị lớn đến khó tin được dựng lên. Những cây thông Noel có giá trị hàng triệu USD khiến khách tham quan bất ngờ về độ xa xỉ, với những viên pha lê lấp lánh, quả cầu đính kim cương...

Không chỉ kim tuyến, quả châu hay những bóng đèn led, những cây thông này được tô điểm với kim cương, vàng và hàng loạt các đồ trang trí xa xỉ khác và trở thành những cây thông đi vào lịch sử với giá trị không tưởng.

img

Khách sạn Kempinski Bahia ở Estepona (Tây Ban Nha) đã hợp tác với Nhà thiết kế Debbier Wingham để tạo ra cây thông Noel có thể được coi là đắt nhất thế giới, với tổng giá trị khoảng 22 triệu USD. Ảnh: Luxurytravelmag

img

Cây thông được chế tác từ những viên đá quý, điểm xuyết bằng kim cương hồng, đỏ, trắng và đen. Ảnh: Luxurytravelmag

img

Các vật trang trí bao gồm kim cương hồng 3 carat, đá sapphire 4 carat, kim cương đỏ hình oval, kim cương đen và trắng, cùng một loạt trang sức được tái chế tinh xảo từ các thương hiệu như Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels và Chanel. Ảnh: Luxurytravelmag

img

Khách sạn ở Emirates Palace (Abu Dhabi, UAE) từng trưng bày một cây thông Noel với chi phí ước tính hơn 11 triệu USD. Ảnh: YouTube

img

Cây thông cao 13 mét rực rỡ với những viên đá quý xuất hiện giữa sảnh lớn của khách sạn. Ảnh: Hotelier Middle East

img

Cây thông Noel bằng vàng nguyên khối Ginza Tanaka tại Tokyo (Nhật Bản) được trưng bày vào năm 2012, có chi phí lên hơn 4,2 triệu USD. Ảnh: Globalintergold

img

Cây thông Noel màu vàng theo chủ đề Walt Disney, nặng 40kg, cao 2,4 mét. Đỉnh cây thông Noel được trang trí bằng một đầu chuột Mickey khổng lồ làm bằng vàng nguyên chất cao cấp. Ảnh: Globalintergold

img

Cây thông Pro Aurum tại Munich (Đức) được làm hoàn toàn từ những đồng tiền vàng, có giá trị ước tính khoảng 2,6 triệu USD. Ảnh: News18

img

Cây thông cao gần 3 mét và được tạo thành từ 2.018 đồng tiền vàng nguyên khối. Những đồng tiền được sắp xếp tỉ mỉ trên một khung hình tam giác để giữ nguyên hình dáng cây thông Noel cổ điển, với một ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh. Ảnh: New York Post

img

Cây thông Noel tại cửa hàng trang sức Soo Kee (Singapore) cao tới 6 mét, giống như một kiệt tác đầy mê hoặc. Ảnh: Sparklette

img

Cây thông Noel lộng lẫy với khoảng 21.798 viên kim cương quý giá được kết hợp với khoảng 3.000 viên pha lê. Ảnh: Sparklette

img

Cây thông nặng hơn 3 tấn, ước tính trị giá khoảng 1,5 triệu USD. Ảnh: Sparklette

