Chiêm ngưỡng những cây thông Noel đắt hơn cả xe sang

Cây thông cao gần 3 mét và được tạo thành từ 2.018 đồng tiền vàng nguyên khối. Những đồng tiền được sắp xếp tỉ mỉ trên một khung hình tam giác để giữ nguyên hình dáng cây thông Noel cổ điển, với một ngôi sao vàng lấp lánh trên đỉnh. Ảnh: New York Post