Chiêm ngưỡng những cây thông Noel đắt hơn cả xe sang

Tháng 12 gợi nhắc đến Giáng Sinh với hình ảnh quen thuộc như ông già Noel, cây thông và những món quà xinh xắn. Lễ Giáng Sinh còn gọi là Noel, Christmas hay Xmas, là ngày kỷ niệm Chúa Giê-su ra đời của người theo đạo Thiên Chúa. Tên gọi Noel bắt nguồn từ tiếng Pháp Noël, có gốc Latinh natalis nghĩa là “ngày sinh”, cũng được cho là liên quan đến tước hiệu Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Theo thời gian, Giáng Sinh trở thành lễ hội quốc tế, gắn liền với ông già Noel và cây thông. Nhiều quốc gia mừng lễ vào ngày 25/12 hoặc tối 24/12 do quan niệm ngày mới bắt đầu từ hoàng hôn.
Đêm 24/12 gọi là lễ vọng, thường đông người tham dự hơn lễ chính ngày 25/12, với truyền thống trang trí hang đá Chúa Hài đồng. Riêng Chính Thống giáo Đông phương vẫn tổ chức Giáng Sinh vào ngày 7/1 theo lịch Gregory.
Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Giáng Sinh còn là dịp gia đình sum họp, bạn bè quây quần, cùng trang hoàng nhà cửa và chia sẻ niềm vui cuối năm. Với trẻ em, đây là ngày lễ kỳ diệu của những ước mơ và phép màu, và ngay cả khi trưởng thành, nhiều người vẫn mong chờ Giáng Sinh như một ký ức đẹp giữa cuộc sống bận rộn.
Chiêm ngưỡng loạt cây thông Noel đẹp nhất, đắt nhất thế giới
Trong ngày lễ Giáng sinh không thể thiếu cây thông Noel. Bên cạnh những cây thông được trang trí theo phong cách truyền thống, cũng có không ít cây thông Noel đặc biệt có giá trị lớn đến khó tin được dựng lên. Những cây thông Noel có giá trị hàng triệu USD khiến khách tham quan bất ngờ về độ xa xỉ, với những viên pha lê lấp lánh, quả cầu đính kim cương...
Không chỉ kim tuyến, quả châu hay những bóng đèn led, những cây thông này được tô điểm với kim cương, vàng và hàng loạt các đồ trang trí xa xỉ khác và trở thành những cây thông đi vào lịch sử với giá trị không tưởng.