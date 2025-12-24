Để phát quà khắp thế giới, ông già Noel phải di chuyển nhanh đến mức nào?

Khi mùa Giáng sinh đến gần, hình ảnh ông già Noel chuẩn bị "cất cánh" trên cỗ xe trượt tuyết quen thuộc lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới. Trong đêm Giáng sinh, ông sẽ thực hiện hành trình phi thường, băng qua bầu trời toàn cầu để mang quà đến cho các gia đình, bảo đảm trẻ em thức dậy vào sáng Noel với niềm vui trọn vẹn.

Dẫn đường cho ông già Noel là Rudolph cùng đội tuần lộc nổi tiếng gồm Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner và Blitzen. Với sự hỗ trợ của “đội hình” đặc biệt này, ông già Noel phải chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ phát quà đúng hạn, một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi nếu xét đến quy mô của thế giới.

Điều thú vị là hành trình ấy không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của trẻ em. Mỗi năm, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), liên minh quốc phòng chung giữa Mỹ và Canada, vốn có nhiệm vụ giám sát bầu trời và phát hiện các mối đe dọa an ninh, lại tạm gác công việc thường nhật để theo dõi chuyến bay của ông già Noel. Hoạt động này đã trở thành một truyền thống được đông đảo công chúng quan tâm.

Theo kế hoạch, các gia đình trên khắp thế giới có thể theo dõi trực tiếp hành trình của ông già Noel khi cỗ xe trượt tuyết dự kiến khởi hành vào khoảng 9h theo giờ Anh ngày 24/12. Nhưng câu hỏi lớn vẫn luôn được đặt ra: Ông già Noel di chuyển nhanh đến mức nào, và bằng cách nào ông có thể ghé thăm tất cả các ngôi nhà chỉ trong một đêm?

Trẻ em toàn cầu háo hức theo dõi hành trình của Ông già Noel qua NORAD. (Ảnh: CNN)

Ông già Noel có thể di chuyển nhanh đến mức nào?

Theo thông tin từ NORAD, hành trình của ông già Noel được theo dõi bằng sự kết hợp giữa các trạm radar mặt đất và hệ thống vệ tinh hiện đại. NORAD cho biết họ sử dụng cùng những công nghệ vốn dùng để giám sát không phận Bắc Mỹ nhằm theo dõi cỗ xe trượt tuyết trong đêm Giáng sinh.

Cụ thể, hệ thống radar mang tên Hệ thống Cảnh báo phía Bắc đóng vai trò then chốt. Hệ thống này bao gồm 47 trạm radar được bố trí khắp miền Bắc Canada và Alaska. Khi radar phát hiện ông già Noel rời khỏi Bắc Cực, NORAD sẽ chuyển sang sử dụng các vệ tinh quốc phòng đặc biệt để tiếp tục theo dõi hành trình.

Trang web chính thức của NORAD giải thích: “Ngay khi radar của chúng tôi báo hiệu rằng ông già Noel đã cất cánh, chúng tôi bắt đầu sử dụng cùng các vệ tinh mà chúng tôi dùng để cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa có thể nhắm vào Bắc Mỹ”.

Về tốc độ, NORAD cho biết xe trượt tuyết của ông già Noel đạt tốc độ tối đa “nhanh hơn cả ánh sao”, một mô tả đầy ấn tượng, đặc biệt khi xét đến việc phương tiện này được kéo bởi những chú tuần lộc. Dù không đưa ra con số cụ thể, cách diễn đạt này cho thấy tốc độ của cỗ xe vượt xa mọi phương tiện thông thường của con người.

NORAD cũng cung cấp một số chi tiết thú vị về trọng lượng của xe trượt tuyết. Khi cất cánh, xe nặng khoảng 75.000g, tương đương trọng lượng của kẹo dẻo. Khi hạ cánh, trọng lượng có thể tăng lên khoảng 80.000gr do băng và tuyết tích tụ trong quá trình bay. Tuy nhiên, con số này sẽ giảm dần khi ông già Noel liên tục dỡ quà trong suốt đêm.

Xe trượt tuyết của ông già Noel đạt tốc độ tối đa “nhanh hơn cả ánh sao”. (Ảnh: Norad)

Thực tế, từ rất lâu trước khi anh em nhà Wright (người Mỹ) thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng máy bay hay anh em nhà Montgolfier (người Pháp) cho khinh khí cầu bay lên bầu trời, ông già Noel đã phải tìm ra cách di chuyển cực nhanh từ nhà này sang nhà khác. Theo NORAD, những hình ảnh từ Santa Cam cho thấy phương tiện di chuyển mà ông lựa chọn chính là một đàn tuần lộc biết bay.

Thông tin chi tiết về khả năng của những chú tuần lộc này vẫn còn khá mơ hồ. Tuy nhiên, điều chắc chắn là ông già Noel đã tin tưởng giao cho chúng nhiệm vụ hỗ trợ mình trong chuyến hành trình phát quà vòng quanh thế giới. Phần còn lại, như NORAD thừa nhận, vẫn là “một bức màn bí ẩn ngọt ngào”.

Các nhà phân tích của NORAD cho biết, họ có thể xác nhận rằng xe trượt tuyết của ông già Noel là một phương tiện đa năng, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng trong khoảng cách ngắn.

Ngoài ra, phương tiện này còn có khả năng di chuyển quãng đường rất xa mà không cần tiếp nhiên liệu. Theo những gì NORAD biết, xe trượt tuyết chỉ được đưa vào sử dụng vào ngày 24/12 hằng năm, đôi khi có thêm một chuyến bay thử nghiệm ngắn khoảng một tháng trước Giáng sinh.

Ông già Noel sẽ đi theo tuyến đường nào?

Hành trình của ông già Noel bắt đầu từ Bắc Cực, nơi ông sinh sống cùng bà Claus, các yêu tinh làm đồ chơi và đàn tuần lộc được chăm sóc quanh năm. Tuy nhiên, việc phát quà không diễn ra ngẫu nhiên mà tuân theo một lộ trình khá đặc biệt.

NORAD cho biết: “Ông già Noel thường bắt đầu từ Đường phân giới ngày quốc tế ở Thái Bình Dương và di chuyển về phía tây. Theo truyền thống, ông sẽ đến khu vực Nam Thái Bình Dương trước, sau đó là New Zealand và Úc”.

Tiếp theo, ông già Noel bay đến Nhật Bản, rồi di chuyển qua các khu vực khác của châu Á, sang châu Phi, tiếp đó là Tây Âu. Sau khi hoàn thành các điểm đến này, ông tiếp tục hành trình đến Canada, Hoa Kỳ, Mexico và cuối cùng là Trung và Nam Mỹ.

Tuy nhiên, NORAD cũng lưu ý rằng, lộ trình của ông già Noel có thể thay đổi do ảnh hưởng của thời tiết. “Lộ trình thực sự rất khó dự đoán”, NORAD cho biết. Cơ quan này phối hợp với đội ngũ trợ lý của ông già Noel để xác nhận thời điểm xuất phát, nhưng kể từ đó, mọi quyết định đều do chính ông già Noel đưa ra. Nhiệm vụ của họ chỉ là theo dõi ông ấy.

Hành trình của ông già Noel bắt đầu từ Bắc Cực, nơi ông sinh sống.

Làm thế nào ông già Noel đến được tất cả các nhà đúng giờ?

Một trong những câu hỏi lớn nhất mà nhiều người đặt ra là làm sao ông già Noel có thể ghé thăm tất cả các gia đình chỉ trong một đêm. Theo các báo cáo tình báo của NORAD, câu trả lời nằm ở cách ông già Noel cảm nhận thời gian.

NORAD cho biết: “Đối với chúng ta, chuyến đi của ông ấy dường như chỉ kéo dài 24 giờ. Nhưng đối với ông già Noel, hành trình này có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng”.

Cơ quan này giải thích thêm rằng, ông già Noel chắc chắn không muốn vội vàng trong nhiệm vụ quan trọng là phát quà cho trẻ em và mang lại niềm vui cho mọi người. Vì vậy, kết luận hợp lý duy nhất là ông già Noel bằng cách nào đó hoạt động trong một không gian, thời gian riêng của mình.

Những hình ảnh được công bố từ bên trong Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ dường như cho thấy dữ liệu được thu thập về các hoạt động của ông già Noel tại Bắc Cực. Dù tất cả vẫn mang màu sắc huyền thoại, nhưng với hàng triệu người trên thế giới, việc theo dõi hành trình của ông già Noel mỗi mùa Giáng sinh đã trở thành một truyền thống ấm áp, gợi nhắc về niềm tin, phép màu và tinh thần sẻ chia của ngày lễ cuối năm.