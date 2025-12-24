Người phụ nữ Việt nhận án tù tại Singapore vì tội đa phu

Một người phụ nữ 36 tuổi vừa bị tuyên án 12 tuần tù giam vào thứ Sáu ngày 19/12 sau khi thừa nhận tội đa phu, một hành vi bất hợp pháp tại Singapore.

Bị cáo là công dân Việt Nam Nguyen Thi Phuong Thuy. Cô cũng đã lừa dối Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư rằng mình không có con, và cáo buộc này đã được tòa án xem xét khi đưa ra mức án cuối cùng.

Năm 2008, khi mới 19 tuổi, Nguyen Thi Phuong Thuy kết hôn với một người đàn ông Singapore 54 tuổi, lớn hơn cô 35 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ đã được đăng ký chính thức tại Singapore. Khoảng năm 2012, cô trở về Việt Nam để điều trị bệnh. Trong thời gian này, cô đã gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông Việt Nam lớn hơn cô ba tuổi.

Tòa án Nhà nước ở Singapore. (Ảnh tư liệu: CNA/Koh Wan Ting)

Nguyen Thi Phuong Thuy chủ yếu sinh sống tại Việt Nam trong giai đoạn đó. Cô và người đàn ông Việt Nam đều biết rằng họ không thể đăng ký kết hôn tại Singapore vì cô vẫn đang có chồng tại đó. Tuy nhiên, do đã mang thai, họ vẫn tiến hành đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 2015.

Sau đó, Nguyen Thi Phuong Thuy tiếp tục ở lại Việt Nam và chỉ thỉnh thoảng sang Singapore để gia hạn thẻ thăm thân dài hạn. Đến năm 2016, cô đến Singapore để làm thủ tục ly hôn với người chồng Singapore và cuộc hôn nhân này chính thức chấm dứt vào ngày 3 tháng 11 năm 2017. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô tại Việt Nam cũng kết thúc vào ngày 9 tháng 3 năm 2018.

Hồ sơ tòa án không nêu chi tiết cách thức cơ quan chức năng phát hiện ra hành vi phạm luật này. Phía công tố đã đề nghị mức án ba tháng tù giam. Tại tòa, Nguyen Thi Phuong Thuy không có luật sư và đã bật khóc khi trình bày thông qua người thông dịch. Cô cho biết mình là mẹ đơn thân đang nuôi con trai 10 tuổi, đồng thời là trụ cột kinh tế duy nhất chăm sóc cha bị liệt nửa người và mẹ già yếu.

Thẩm phán đã đưa ra mức án nhẹ hơn một chút so với yêu cầu của công tố viên sau khi nghe hoàn cảnh gia đình của bị cáo. Tại Singapore, tội đa phu có thể phải đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù và phạt tiền.

