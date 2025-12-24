Những bí ẩn lịch sử được khoa học giải đáp trong năm 2025

Thuyền Hjortspring, có niên đại khoảng 2.400 năm, được khai quật từ thập niên 1920 và hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch (Ảnh: Lund University)

Trong năm 2025, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã đưa ra những phát hiện mới, góp phần giải đáp nhiều câu hỏi lâu nay chưa có lời giải. Các nghiên cứu này mang lại góc nhìn mới về quá khứ, từ nền văn minh cổ đại đến những sự kiện nổi tiếng trong lịch sử thế giới.

Tại Rapa Nui (Đảo Phục sinh), phân tích một mỏ đá chứa các bức tượng chưa hoàn thiện đã giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn cách người Polynesia cổ đại tạo ra những tượng đá khổng lồ nổi tiếng. Trong khi đó, tại Pompeii, các nhà khảo cổ phát hiện một cầu thang đá có thể giúp tái dựng đường chân trời của thành phố La Mã cổ đại trước khi bị núi lửa chôn vùi vào năm 79 sau Công nguyên.

Một nghiên cứu khác tại dãy Andes, Peru, kết hợp phân tích vi thực vật và dữ liệu từ máy bay không người lái, đã đưa ra giả thuyết mới về nguồn gốc của “dải hố bí ẩn” gồm khoảng 5.200 hố đất. Một số bí ẩn khác vẫn còn gây tranh luận, như nỗ lực xác định nguyên nhân cái chết của nữ văn hào Jane Austen thông qua phân tích ngôn ngữ trong các tác phẩm của bà, do không còn hồ sơ y tế.

Hình ảnh bên ngoài của xác ướp nhìn từ phía trước và phía sau, không phát hiện dấu vết rạch trên cơ thể. (Ảnh: Andreas Nerlich)

Tại Áo, việc sửa chữa một hầm mộ bị rò rỉ nước đã giúp các nhà khoa học xác định danh tính một xác ướp được bảo quản kỳ lạ từ thế kỷ XVIII. Các phân tích cho thấy thi thể này là của Franz Xaver Sidler von Rosenegg, một giáo sĩ địa phương, được bảo quản bằng một phương pháp ướp xác chưa từng được ghi nhận trước đây.

Ở Đan Mạch, nghiên cứu mới về con thuyền Hjortspring - được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia ở Copenhagen - cho thấy con thuyền cổ này từng di chuyển xa hơn nhiều so với suy đoán trước đây. Một dấu vân tay người được tìm thấy trong nhựa đường trên thuyền được coi là bằng chứng hiếm hoi, có thể liên hệ trực tiếp với một thành viên thủy thủ đoàn.

Một chiếc răng được sử dụng để phân tích ADN cổ trong nghiên cứu về quân đội của Napoleon (Ảnh: European Commission)

Lĩnh vực di truyền học cũng mang lại phát hiện đáng chú ý khi phân tích xác ướp “Tumat Puppies” ở Siberia cho thấy đây là sói con hoang dã, chứ không phải chó được thuần hóa sớm như giả thuyết trước đó. Phát hiện này góp phần làm rõ quá trình con người thuần hóa loài chó.

Ngoài ra, bằng chứng di truyền mới cũng chỉ ra rằng quân đội của Napoleon Bonaparte trong cuộc xâm lược Nga năm 1812 có thể đã chịu tác động của nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau, không chỉ riêng bệnh sốt phát ban, góp phần vào thất bại thảm khốc của chiến dịch.

Những nghiên cứu này cho thấy khoa học hiện đại đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã lịch sử, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới để hiểu rõ hơn về quá khứ của nhân loại.