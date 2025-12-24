1 bức ảnh chỉnh sửa của mẹ khiến cậu bé sợ đến mức tắm 20 lần/ngày, nhiều phụ huynh xem cũng rùng mình

Thay vì quát mắng hay ép buộc, người mẹ tại Mỹ này đã chọn một phương pháp rất khác thường, thậm chí gây tranh cãi.

Theo bài đăng trên mạng xã hội, người mẹ đã chỉnh sửa một bức ảnh chụp cậu con trai đang ngủ bằng cách thêm hình ảnh những con gián xung quanh cơ thể cậu bé. Sau đó, cô cho con xem bức ảnh như một lời cảnh báo rằng việc không giữ vệ sinh cá nhân có thể khiến côn trùng xuất hiện và gây hại.

Bức ảnh của người mẹ đăng tải thu hút sự chú ý của nhiều người

Không ngờ, biện pháp này lại phát huy tác dụng gần như ngay lập tức. Cậu bé được cho là đã tự nguyện đi tắm mà không cần nhắc nhở, thậm chí còn tắm liên tục nhiều lần trong ngày, có thời điểm lên tới gần 20 lần.

Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn bình luận từ các bậc phụ huynh. Nhiều người thừa nhận họ cũng từng áp dụng những “chiêu” không chính thống để dạy con, từ hù dọa vi khuẩn cho tới việc bịa ra các câu chuyện nhằm tạo thói quen sinh hoạt tốt cho trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự sáng tạo của người mẹ, không ít cư dân mạng bày tỏ lo ngại rằng cách làm này có thể khiến trẻ sợ hãi quá mức hoặc ám ảnh tâm lý nếu áp dụng không đúng cách.

Dù mang lại hiệu quả tức thời, tuy nhiên cách làm này tiềm ẩn không ít rủi ro nếu bị lạm dụng. Việc dùng hình ảnh gây sợ hãi để ép trẻ thay đổi hành vi có thể khiến trẻ hình thành nỗi lo âu kéo dài, thậm chí dẫn tới các phản ứng cực đoan như ám ảnh sạch sẽ hoặc sợ bẩn quá mức.

Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt giữa cảnh báo mang tính minh họa và nguy cơ thực tế. Khi nỗi sợ bị đẩy lên cao, trẻ có thể hiểu sai thông điệp, dẫn đến việc lặp lại hành vi một cách mất kiểm soát, thay vì hình thành thói quen lành mạnh một cách tự nhiên.

Chính vì vậy, việc giáo dục thói quen sinh hoạt cho trẻ nên dựa trên giải thích phù hợp với độ tuổi, kết hợp sự kiên nhẫn và làm gương từ người lớn. Những biện pháp gây sợ hãi chỉ nên được xem là tình huống cá biệt, không nên áp dụng đại trà, bởi hiệu quả trước mắt có thể phải đánh đổi bằng những hệ lụy tâm lý lâu dài cho trẻ.