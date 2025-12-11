Bức ảnh khỉ đột nô đùa trong rừng gây chú ý

Một khoảnh khắc đầy vui nhộn của thiên nhiên vừa được tôn vinh tại cuộc thi ảnh hài hước về động vật hoang dã Nikon Comedy Wildlife Photo Awards. Bức ảnh đoạt giải cao nhất, ghi lại hình ảnh một con khỉ đột non "nhảy múa" giữa rừng đã khiến người xem trên toàn thế giới không khỏi bật cười.

Bức ảnh chụp khỉ đột đoạt giải được chụp bởi Mark Meth-Cohn.

Theo thông cáo báo chí được PEOPLE công bố ngày 9/12, nhiếp ảnh gia người Anh Mark Meth-Cohn là chủ nhân giải thưởng danh giá năm nay. Tác phẩm của anh, mang tên "High Five" (tạm dịch: Đập tay ăn mừng), chụp một chú khỉ đột trẻ đang nô đùa trong khoảng trống của khu rừng tại Cộng hòa Rwanda. Trong khoảnh khắc được ghi lại, con vật giơ cả tay và chân lên không trung đồng thời nhe răng, tạo nên một tư thế tràn đầy năng lượng và hài hước.

Ban tổ chức cho biết bức ảnh nổi bật giữa kỷ lục 10.000 tác phẩm dự thi từ 109 quốc gia — con số cao nhất trong suốt 11 năm lịch sử của giải thưởng. Không chỉ giành giải chung cuộc, "High Five" còn chiến thắng hạng mục Động vật có vú, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với hội đồng giám khảo.

Chia sẻ về hành trình tạo ra tác phẩm, Meth-Cohn kể lại: "Chúng tôi đã trải qua bốn ngày khó quên đi bộ xuyên dãy núi Virunga mờ sương để tìm kiếm những gia đình khỉ đột sinh sống nơi đây".

Anh nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt ngày chụp bức ảnh: "Hôm đó, chúng tôi gặp gia đình khỉ đột Amahoro đang tụ tập trong khoảng rừng trống. Những con trưởng thành bình tĩnh kiếm ăn, trong khi các con non lại hào hứng nô đùa".

Trong số đó, một chú khỉ đột nhỏ đặc biệt "máu lửa", liên tục xoay tròn, nhào lộn và đá cao. Meth-Cohn nói thêm: "Ngắm nhìn màn trình diễn của nó thật sự là niềm vui. Tôi rất hạnh phúc khi bắt được khoảnh khắc thể hiện tinh thần vui tươi ấy".

Giải thưởng không chỉ tôn vinh sự hài hước trong thiên nhiên mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn động vật hoang dã, thông qua chính những khoảnh khắc đáng yêu như thế này.