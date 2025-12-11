Tài khoản bỗng dưng bị trừ 100 triệu, người đàn ông gọi điện khiếu nại thì mất tiếp gần 200 triệu đồng: Ngân hàng không có lỗi

Theo một báo cáo của FBI, người Mỹ từ 60 tuổi trở lên đã mất 4,8 tỷ đô la vào năm ngoái do các vụ lừa đảo. Câu chuyện của một cặp vợ chồng ở Massachusetts cho thấy số tiền tiết kiệm được tích lũy có thể biến mất nhanh chóng như thế nào.

Sợ hãi trước lời đe dọa từ FBI giả mạo

Mọi chuyện bắt đầu khi cặp vợ chồng Arthur và Kathleen Holley ở Fall River nhận thấy một khoản phí 4.000 USD (khoảng 101,6 triệu đồng) bất thường từ ‘Lexus Institute Financial', con gái của họ, Melissa Heroux, kể lại với báo chí.

Vì cặp đôi không sở hữu xe Lexus, ông Arthur đã cố gắng khiếu nại khoản phí này với ngân hàng. Nhưng khi ông nhận được một cuộc gọi lại từ người mà ông tin là bộ phận chống gian lận của ngân hàng, một kẻ lừa đảo đã nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Ông Holley đã vô tình làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Ông rút 7.000 USD (khoảng 177,8 triệu đồng) khỏi tài khoản, lái xe đến cửa hàng Apple và mua hàng ngàn đô la thẻ quà tặng Apple. Ngay sau khi ông cung cấp mã thẻ quà tặng cho kẻ lừa đảo, chúng đã biến mất cùng với số tiền đó.

“Chúng dọa rằng sẽ gọi FBI,” cô Heroux nói với NBC 10. “Vì vậy, ông ấy đã vô cùng hoảng sợ.” Nạn nhân đã bị thao túng tâm lý dù rõ ràng không hề làm hành vi gì sai.

Bị mất sạch tiền, cặp vợ chồng 74 và 72 tuổi này buộc phải làm thêm các công việc tạm thời “để sinh tồn”.

Gia đình Holleys không phải là những người lớn tuổi đầu tiên trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo. Và thật không may, họ có lẽ cũng không phải là nạn nhân cuối cùng của chiêu lừa đảo phổ biến này.

Ảnh minh họa

Người lớn tuổi mất hàng tỷ USD mỗi năm

Những kẻ lừa đảo đang nhắm mục tiêu vào những người về hưu ở Mỹ và lấy đi hàng tỷ USD mỗi năm. Mặc dù những người trẻ tuổi cũng có thể mất tiền vì lừa đảo, dữ liệu từ FBI cho thấy người trưởng thành từ 60 tuổi trở lên đã mất gần gấp đôi số tiền so với nhóm tuổi tiếp theo (50-59 tuổi), khoảng 2,5 tỷ USD, và gần gấp ba lần rưỡi so với nhóm tuổi 30-39 tuổi, vốn bị mất 1,4 tỷ USD trong năm 2024.

Số lượng các vụ lừa đảo này đang gia tăng, với số người lớn tuổi báo cáo mất từ 10.000 USD trở lên tăng hơn 4 lần trong khoảng từ năm 2020 đến năm 2024, theo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC).

Ngày càng có nhiều cuộc gọi mạo danh ngân hàng có thể lừa người về hưu chuyển giao số tiền lớn. 'Mạo danh ngân hàng' là khi nạn nhân nhận được cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp. Ví dụ, màn hình hiển thị cuộc gọi có thể hiện tên bộ phận chống gian lận của ngân hàng bạn. Tin tưởng vào hiển thị cuộc gọi này có thể khiến người lớn tuổi có nguy cơ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Thông thường, kẻ giả mạo ngân hàng sẽ yêu cầu thông tin để 'bảo vệ tài khoản của bạn' hoặc 'giúp đỡ người thân'. Sau khi cung cấp cho kẻ lừa đảo thông tin chúng cần, bạn có thể thấy tiền tiết kiệm của mình biến mất hoặc tài khoản của bạn bị khóa.

Ngoài mạo danh, nhiều kẻ lừa đảo còn dựa vào hình thức lừa đảo chuyển đổi thẻ quà tặng. Đây là một cách cực kỳ hiệu quả để kẻ lừa đảo tiếp cận các khoản tiền không thể thu hồi được, bởi vì sau khi bạn giao mã thẻ quà tặng, không có cách nào để lấy lại số tiền đó. Trên thực tế, FTC báo cáo rằng 42% người đã trả tiền cho kẻ lừa đảo bằng cách sử dụng thẻ quà tặng iTunes hoặc Google Play để đáp ứng yêu cầu của chúng. Không một nạn nhân nào trong số đó từng lấy lại được số tiền của mình.

Nguồn: Money Wise