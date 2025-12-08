Khách đi rút gần 900 triệu nhưng bị từ chối và khóa tài khoản, nhân viên cho biết: “Dùng ngân hàng này thì phải theo điều kiện của chúng tôi…”

Tháng 4 vừa qua, một vụ việc liên quan đến ngân hàng nổi tiếng Westpac đã gây tranh cãi tại Úc.

Giám đốc điều hành của ngân hàng Westpac đã phải xin lỗi sau khi một khách hàng bị từ chối rút 50.000 đô la Úc (khoảng 875,6 triệu đồng) để đầu tư vào tiền mã hóa. Khách hàng tên Tim đã rất tức giận vì bị ngân hàng Big 4 này gây khó dễ và cho rằng anh phải có quyền sử dụng tiền của mình theo bất cứ cách nào anh muốn.

Người phát ngôn của Westpac nói với Yahoo Finance rằng mặc dù không thể bình luận về các trường hợp cá nhân, nhưng việc ngăn chặn các vụ lừa đảo là một trong những "ưu tiên lớn nhất" của họ và họ cố gắng tìm kiếm các dấu hiệu đáng ngờ bất cứ khi nào có người muốn rút số tiền mặt lớn. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Westpac, Anthony Miller, thừa nhận rằng trong trường hợp này, họ đã sai.

"Chúng tôi xin lỗi Tim và tôi xin lỗi Tim ngay bây giờ vì sự việc đã không diễn ra như chúng tôi mong muốn," ông nói.

Tim, một khách hàng của Westpac từ năm 12 tuổi, đã thất vọng khi yêu cầu của mình bị từ chối ban đầu, nhưng cuộc điện thoại với ngân hàng càng khiến anh tức giận hơn.

"Anh ta không hề có ý định thông qua yêu cầu đó, và cũng không có ý định cho phép tôi có quyền tự do sử dụng số tiền đã đóng thuế của chính mình," anh nói với Đài phát thanh 2GB.

Tim đã ghi âm lại cuộc điện thoại và công bố với truyền thông, trong đó anh khẳng định anh chỉ muốn rút tiền của mình nhưng rất sốc vì bị từ chối.

"Đó là vì anh đang sử dụng nền tảng ngân hàng của chúng tôi," nhân viên Westpac nói trong đoạn ghi âm. "Anh đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi... Chúng tôi sẽ không thể thực hiện khoản thanh toán này nếu anh không thẳng thắn và trung thực."

Khách hàng này tức giận về việc kiểm soát quá mức và muốn tiếp tục trả lời bảng câu hỏi về kế hoạch sử dụng tiền mặt của mình, nhưng nhân viên ngân hàng vẫn không nhượng bộ. Mặc dù khách hàng nói rằng anh sẽ đầu tư vào tiền mã hóa phổ biến, nhân viên ngân hàng vẫn cho rằng điều đó "không hợp lý."

Westpac đã khóa tài khoản của Tim trong gần một tuần, nhưng ngay sau khi lấy lại được quyền truy cập, anh đã rút tất cả tiền của mình và chuyển sang ngân hàng khác. Khách hàng này cho biết nếu anh rút tiền mặt kịp thời, anh đã có thể kiếm được khoảng 6.500 đô la Úc (khoảng 113,8 triệu đồng) do Bitcoin tăng giá.

Ảnh minh họa

Phản hồi của Giám đốc điều hành Westpac

Đại diện ngân hàng - ông Miller cho biết ngân hàng của ông luôn cảnh giác với các khách hàng bị lừa đảo.

"Chúng tôi có ưu tiên thực sự là đảm bảo khách hàng của chúng tôi hiểu rằng đây là một lĩnh vực rất nguy hiểm, mờ ám để tham gia, và vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm điều đúng đắn cho khách hàng," ông giải thích.

Tuy nhiên, vị giám đốc ngân hàng này thừa nhận rằng các câu hỏi mà nhân viên hỏi về việc rút tiền mặt có thể cần được điều chỉnh.

"Chúng tôi chắc chắn có thể cải thiện cách thức thực hiện điều này và không nghi ngờ gì chúng tôi sẽ xem xét việc huấn luyện thêm," ông nói. "Chúng tôi cũng cần phải nhạy cảm hơn với khách hàng, đó là tiền của họ, chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Đó là trách nhiệm mà chúng tôi phải đảm bảo rằng họ hiểu rằng có rủi ro khi giao dịch trong các lĩnh vực như tiền mã hóa."

Tại sao các ngân hàng từ chối cho khách rút tiền mặt

Các ngân hàng ở Úc và trên toàn thế giới đang cảnh giác cao độ với các vụ lừa đảo và đã dựng lên một số rào cản để đảm bảo mọi người không bị mất tiền.

Đây là một chiến thuật gây tranh cãi vì nó đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng một số khách hàng, những người cảm thấy họ đang bị thẩm vấn về chính tiền của mình.

Một cuộc thăm dò của Yahoo Finance với hơn 7.700 độc giả cho thấy có tới 77% tin rằng ngân hàng không có quyền hỏi họ về tiền của họ.

NAB và Westpac nói với Yahoo Finance rằng các quy trình này được thiết lập để bảo vệ khách hàng khỏi gian lận hoặc lừa đảo. Đã có vô số câu chuyện về những người yêu cầu giao dịch rút hoặc chuyển tiền mặt và sau đó hóa ra họ chỉ còn vài giây nữa là bị lừa.

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) tiết lộ rằng hơn 382 triệu đô la Úc (khoảng 6,7 nghìn tỷ đồng) đã bị mất do lừa đảo đầu tư trong 12 tháng tính đến tháng 8 năm ngoái. Không chỉ người lớn tuổi ở Úc bị ảnh hưởng, mà các nạn nhân hiện nay có xu hướng dưới 50 tuổi.

Gần một nửa (47%) số tiền bị mất này, tương đương khoảng 180 triệu đô la Úc (khoảng 3,15 nghìn tỷ đồng), liên quan đến tiền mã hóa.

Nguồn: Yahoo Finance