Nối lại tai đã đứt rời sau khi nuôi ở bàn chân suốt 5 tháng

Tháng 4 vừa qua, chị Tôn (tên đã được thay đổi), sống tại thành phố Tế Nam, gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khiến toàn bộ vành tai trái và phần da đầu bị máy móc cuốn đứt rời. Tai trái của chị bị tách hoàn toàn khỏi đầu cùng với mảng da lớn ở đầu và cổ.

Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn Đông, tình trạng của bệnh nhân rất phức tạp: thời gian tai bị đứt rời kéo dài, vết thương đầu bị nhiễm trùng nặng, hoàn toàn không thể thực hiện tái tạo tai tại vị trí ban đầu. Theo bác sĩ Khâu Thân Cường, Phó trưởng khoa Phẫu thuật “cứu sống bệnh nhân không phải chuyện khó nhưng để giữ lại vành tai và khôi phục diện mạo thì chẳng khác nào nhảy múa trên lưỡi dao”.

Trước nguy cơ mất vành tai là rất lớn, ê kíp đã đưa ra một phương án táo bạo: ghép nuôi tạm tai ở vị trí khác. Theo đó, phần tai đứt rời được chuyển xuống ghép tạm vào mu bàn chân của bệnh nhân. Tại đây, các bác sĩ tiến hành nối lại những mạch máu cực nhỏ, chỉ từ 0.2 đến 0.3 mm, để thiết lập nguồn máu tạm thời nuôi sống mô tai, chờ đến khi vùng đầu mặt của bệnh nhân hồi phục đủ điều kiện cho phẫu thuật tái tạo lần hai.

Việc chọn mu bàn chân làm nơi ghép tạm được đánh giá là tối ưu, bởi da chân có độ dày, độ đàn hồi và đặc tính mô mềm rất tương thích với cấu trúc tai. Đồng thời, khu vực này có thể tìm thấy các mạch máu siêu nhỏ phù hợp với mạch của phần tai đứt rời, đảm bảo nuôi dưỡng mô ổn định và hạn chế nguy cơ hoại tử.

Trong 5 tháng tai ở chân, chị Tôn phải đặc biệt cẩn thận: luôn kiểm tra tình trạng tai được ghép tạm, đi lại nhẹ nhàng và chỉ mang giày dép rộng để tránh bất kỳ lực tác động nào lên khu vực ghép. Đến tháng 10, vùng da đầu ghép của bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, mô mềm mềm trở lại; đồng thời phần tai được nuôi dưỡng ở chân cũng “ổn định chỗ ở”, các mô và mạch máu phát triển tốt.

Sau khi tiến hành ca phẫu thuật giai đoạn hai, các bác sĩ đã tách tai khỏi chân và ghép trở lại vị trí bên mặt. Ca mổ thành công, đánh dấu việc phục hồi vành tai cho bệnh nhân sau hành trình 5 tháng đầy thử thách.

Hiện chị Tôn đang hồi phục tốt. Các bác sĩ cho biết cấu trúc tai được bảo tồn khá nguyên vẹn, tính thẩm mỹ cũng đạt kết quả khả quan.

Nguồn: HK01