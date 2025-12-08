Đôi boots cơm thịt kho gây sốt: Nhìn vừa đói vừa sợ

Thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, Nhật Bản năm nay đã cho ra mắt món quà hồi đáp "Thuế quê hương" siêu hấp dẫn, biến món ăn vặt cổ điển của Đài Loan (Trung Quốc) là "cơm thịt kho" thành một đôi bốt có thể mang được. Đôi boots này không chỉ có vẻ ngoài chân thực đến mức như đang tỏa hương thơm mà còn kết hợp giữa thủ công địa phương và tiếp thị sáng tạo, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội ở cả Đài Loan và Nhật Bản.

Cơ quan chức năng còn nhấn mạnh rằng đôi boots này được làm theo đơn đặt hàng, tái hiện trọn vẹn hương vị Đài Loan từ hạt cơm trắng, nước thịt kho đậm đà cho đến trứng lòng đào và hoa hồi, là một sản phẩm độc đáo kết hợp giao lưu văn hóa và sáng tạo địa phương.

Từng chi tiết trên giày được làm thủ công tinh xảo

Thuế quê hương thực chất là một cơ chế quyên góp (không phải thuế theo nghĩa đen) nhằm khuyến khích người dân hỗ trợ tài chính cho các thành phố, thị trấn, hoặc làng mạc mà họ yêu thích, đặc biệt là các vùng quê đang gặp khó khăn về kinh tế hoặc dân số. Hệ thống này được Chính phủ Nhật Bản triển khai để khuyến khích người dân hỗ trợ các địa phương, giúp thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua việc người dân nhận lại sản phẩm đặc trưng làm quà hồi đáp cho khoản đóng góp của họ.

Trong số đó, mặt hàng được chú ý nhất và gây nhiều tranh luận nhất trên mạng xã hội năm nay là "giày boots cơm thịt kho" do thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, ra mắt, hợp tác với công ty mô hình thực phẩm Hatanaka của Saitama. Đôi boots này có giá 118.000 yên Nhật (khoảng 18.257.000 đồng), được làm hoàn toàn theo yêu cầu, có thể chế tác theo kích cỡ do người quyên góp cung cấp, với phạm vi kích thước từ 22,5 cm đến 28,0 cm.

Mỗi đôi boots mất 2 tháng mới hoàn thành

"Giày boots cơm thịt kho" nổi bật với kỹ thuật làm mô hình thực phẩm. Bề mặt bốt có những hạt cơm trắng rõ ràng, bên trên là thịt heo kho tộ đậm đà, trứng lòng đào, rau xanh và hoa hồi thơm nồng được tái tạo ở mức độ cao, độ tinh xảo giống hệt một bát cơm thịt kho Đài Loan vừa nấu xong, tạo ra một cú sốc thị giác mạnh mẽ.

Bài báo mô tả, từ bề mặt bóng loáng của hạt cơm đến độ bóng của thịt heo, các chi tiết đều chân thực đến mức khiến người ta lầm tưởng có thể ăn được.

Tuy nhiên, do thiết kế sản phẩm ưu tiên yếu tố thẩm mỹ bên ngoài, trang web chính thức nhắc nhở rằng mặc dù thân boots chắc chắn nhưng mô hình bề mặt tương đối mỏng manh, cần chú ý bảo vệ khi mang. Ngoài ra, vì được làm thủ công hoàn toàn nên mỗi đôi có thể mất khoảng 2 tháng để hoàn thành và gửi đi.

Sau khi ra mắt, đôi boots ẩm thực này đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội, đặc biệt là trên các cộng đồng trực tuyến của Đài Loan. Nhiều cư dân mạng đã thốt lên: "Nhìn có chút hoang mang", "Thật sự có người sẽ mang nó ra ngoài sao", "Đây là kiểu thời trang bí ẩn gì vậy", "Siêu chân thật! Cứ tưởng là do AI tạo ra", "Mang ở Nara có bị hươu đuổi theo không?".

Nguồn: ETtoday