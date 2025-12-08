Hải quan bắt giữ người phụ nữ có dáng đi bất thường và bụng dưới phồng lên: Sự thật sốc không tưởng

Hải quan Trung Quốc tiếp tục phá vỡ một vụ án buôn lậu sinh vật sống bằng cách giấu trong cơ thể người tại cửa khẩu. Gần đây, hải quan Tây Song Bản Nạp thuộc Hải quan Côn Minh đã phát hiện ba hành khách có hành vi cố gắng đưa trộm bọ tre sống vào Trung Quốc thông qua lối vào kiểm tra khách du lịch ở Mạnh Long, thành phố Cảnh Hồng, với phương thức vô cùng kỳ lạ.

Một phụ nữ có dáng đi bất thường, quần bị phồng lên. Sau đó, người ta phát hiện ra cô và đồng phạm đã sử dụng các phương pháp "giấu trong quần, buộc quanh bụng, dán quanh eo và giấu trong túi" để che giấu số hàng lậu này.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 6/12, khi đang thực hiện giám sát thường xuyên tại lối vào kiểm tra khách du lịch ở Mạnh Long, hải quan Tây Song Bản Nạp nhận thấy một phụ nữ có dáng đi kỳ lạ, vùng bụng dưới phình lên bất thường. Nhân viên hải quan lập tức chặn lại và sắp xếp nữ nhân viên tiến hành kiểm tra sâu hơn. Kết quả là họ đã phát hiện bọ tre sống được buộc và giấu trong túi nhỏ bên trong quần của người phụ nữ, với tổng trọng lượng hơn một kilôgam.

Ảnh từ CCTV

Liễu Đức Binh, trưởng khoa giám sát cửa khẩu, nhớ lại rằng người phụ nữ tỏ ra lẩn tránh vào thời điểm đó, và quá trình kiểm tra đã bộc lộ dấu vết cất giấu. Ông nói: "Vùng bụng dưới của cô ấy phình to rõ ràng một cách không tự nhiên, chúng tôi nghi ngờ cô ấy mang theo vật phẩm cấm và quả nhiên đã phát hiện côn trùng sống".

Ngay khi hành khách đầu tiên bị phát hiện, các nhân viên hải quan cũng nhận thấy những hành khách đi cùng có vẻ mặt không tự nhiên. Hành khách thứ hai có vùng eo và bụng phình to, tỷ lệ cơ thể mất cân đối. Khi hải quan mở gói tất lụa buộc quanh eo người này, họ kinh ngạc thấy bên trong là hai kilôgam bọ tre sống. Hành khách thứ ba cũng giấu bọ tre, hải quan tìm thấy bốn túi côn trùng sống được đóng gói trong túi nhựa từ túi quần và ba lô của người này.

Tất cả những người liên quan đều thừa nhận ý định vận chuyển lậu bọ tre sống vào Trung Quốc để bán kiếm lời. Loài bọ tre này rất được ưa chuộng tại thị trường địa phương Tây Song Bản Nạp và được coi là một món ăn đặc sản của vùng. Do chênh lệch giá giữa thị trường trong và ngoài nước gần gấp đôi, một số người bị thúc đẩy bởi lợi ích đã cố gắng lách sự giám sát của hải quan và buôn lậu vào Trung Quốc bằng cách giấu trong người và cất giấu trong hành lý.

Nguồn: ETtoday