Hơn 200 hộ dân ở Derby (Anh) phải sơ tán, 2 nghi phạm chế tạo chất nổ bị bắt giữ

Cảnh sát gần hiện trường ở Derby (Ảnh: PA)

Cảnh sát hạt Derbyshire (Anh) cho biết một khu vực sơ tán đã được thiết lập khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét tại một địa chỉ trên phố Vulcan, thành phố Derby sau khi nhận được thông tin tình báo liên quan đến chất nổ.

Hai người đàn ông bị bắt là công dân Ba Lan, một người ngoài 40 tuổi và người còn lại ngoài 50 tuổi. Hai người này đang bị cảnh sát tạm giữ và vụ việc không được điều tra theo hướng khủng bố. Các sĩ quan cảnh báo rằng người dân trong khu vực xung quanh phố Vulcan vào lúc 15h20 có thể nghe thấy tiếng nổ lớn do đơn vị xử lý bom mìn của quân đội đang được thực hiện công tác kiểm soát chất nổ.

Lực lượng chức năng đã triển khai lệnh khám xét nhà dựa trên thông tin tình báo về các vật liệu nghi dùng để chế tạo chất nổ. Một hàng rào phong tỏa đã được thiết lập và cư dân trên 6 tuyến phố trong khu vực được yêu cầu phải rời khỏi nhà trong 24 giờ để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát sơ tán người dân địa phương (Ảnh: PA)

Cảnh sát Derbyshire cho biết không có nguy cơ mở rộng nào đối với người dân và việc sơ tán là một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho cư dân. Bất kỳ người nào sống trong khu vực bị ảnh hưởng đều được khuyến cáo nên sẵn sàng rời khỏi nhà trong 24 giờ và chuẩn bị các phương tiện cần thiết nếu cần để di chuyển vật nuôi hoặc trong trường hợp cần dùng thuốc.

Hội đồng thành phố Derby đã mở một trung tâm tạm trú dành cho người dân bị ảnh hưởng tại Salvation Army. Cảnh sát cho biết họ đang làm việc với các dịch vụ cứu hỏa và cứu thương địa phương cũng như hội đồng thành phố.

Đội Quản lý vật liệu nổ khẩn trương triển khai công tác để đảm bảo khu vực an toàn trước khi cư dân có thể trở về nhà.