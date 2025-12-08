Người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Mới đây, cảnh tượng người phụ nữ được cứu 2 lần khỏi vụ nhảy lầu trong vòng 1 phút đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại từ giám sát cho thấy, khoảng 9h tối ngày 20/11, trên tầng 5 của một trung tâm thương mại ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, người phụ nữ đã đi thẳng đến lan can và cố gắng nhảy xuống. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng kéo cô lại. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mất cảnh giác, người phụ nữ lại lao về phía lan can và ngã xuống, một tình huống rất nguy hiểm.

Người phụ nữ được người đàn ông cứu sống khi nhảy lầu.

May mắn thay, người đàn ông đã phản ứng nhanh chóng và cùng với một người đàn ông khác có mặt tại hiện trường kéo cô trở lại an toàn. Toàn bộ sự việc kịch tính diễn ra chưa đầy 1 phút.

Một nhân viên đã xác nhận tính xác thực của vụ việc và cho biết "người phụ nữ hiện không bị thương".

Đồn cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra và vẫn đang thu thập thêm thông tin. Nhân viên này cũng làm rõ rằng vụ việc xảy ra tại một khu thương mại. Theo báo cáo, nguyên nhân của sự việc là do cô gái cãi nhau với bạn trai.