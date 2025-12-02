Bức ảnh chụp chung cư ở Hong Kong lúc này được nhiều người quan tâm

Một bức ảnh ghi lại cảnh những tòa chung cư cao tầng san sát nhau ở Hong Kong (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí nghi ngờ đây là ảnh đã qua chỉnh sửa vì mức độ dày đặc gần như “phi thực tế”.

Tuy nhiên, bức ảnh hoàn toàn có thật và phản ánh chính xác một dạng cấu trúc nhà ở quen thuộc tại Hong Kong – nơi mật độ dân cư thuộc hàng cao nhất thế giới. Quần thể trong ảnh được cho là LOHAS Park, một khu phức hợp dân cư quy mô lớn tại Tseung Kwan O, nổi tiếng với những dãy cao ốc xếp ken đặc và mặt ngoài trắng – xanh đặc trưng.

Bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng

Gần 22.000 căn hộ, hơn 58.000 cư dân

LOHAS PARK à khu đô thị ven biển thuộc quận Tseung Kwan O, bao gồm hơn 25 tòa chung cư cao từ 46–76 tầng. Chỉ riêng giai đoạn Le Prestige, Hemera hay The Capitol đã sở hữu những khối nhà cao tầng dựng sát nhau theo bố cục song song, tạo nên cảm giác như một “bức tường bê tông” kéo dài hàng trăm mét – hiệu ứng thường thấy trong ảnh chụp từ drone. Theo thống kê của Chính quyền Hong Kong, LOHAS Park dự kiến cung cấp khoảng 21.500 căn hộ, đủ chỗ ở cho hơn 58.000 cư dân.

So sánh hình ảnh giữa nhiều nguồn như Wikipedia, Alamy và Shutterstockm LOHAS Park là một trong những ứng viên trùng khớp nhất với hình ảnh đang lan truyền. Màu sắc của khu này – các dải xanh lá chạy dọc trên nền trắng – trùng khớp với đặc điểm trong bức ảnh. Sự đồng nhất trong cách bố trí cửa sổ, độ cao các block cũng gần như khớp tuyệt đối với nhiều ảnh tham khảo được các nhiếp ảnh gia công khai trên các kho ảnh quốc tế. Điều này khiến LOHAS Park trở thành “ứng viên số một” cho vị trí trong tấm hình đang gây chú ý.

Một góc khác của LOHAS Park (Ảnh SCMP)

Một số hình ảnh về LOHAS Park trên các kho ảnh quốc tế

Tuy nhiên, LOHAS Park không phải là nơi duy nhất ở Hong Kong sở hữu cảnh quan dày đặc đến mức gây “choáng ngợp”. Hong Kong còn nhiều khu dân cư từng gây bão truyền thông vì mật độ quá lớn.

Điển hình là Monster Building tại Quarry Bay, nhóm gồm 5 tòa chung cư hơn 50 tuổi với khoảng 2.243 căn hộ, nơi được The Guardian, South China Morning Post mô tả là “điển hình cho cuộc sống chen chúc ở Hong Kong”. Các khối nhà tại đây ép sát vào nhau, khoảng không giữa các tòa chỉ vài mét, khiến ánh sáng tự nhiên khó lọt đến các tầng thấp.

Một ví dụ khác là Taikoo Shing, tổ hợp gồm 61 tòa nhà với gần 12.700 căn hộ và hơn 34.000 cư dân (số liệu theo Census and Statistics Department năm 2021). Từ trên cao, Taikoo Shing giống như “rừng bê tông” liên tiếp nhau, minh chứng rõ nét cho đặc trưng nhà cao tầng san sát trong các khu đô thị Hong Kong.

Những bức ảnh các khu dân cư điển hình cho sự đông đúc ở Hong Kong (Ảnh TH)

Thậm chí, những cộng đồng nhà ở công lập như Po Lam Estate hay Sheung Tak Estate tại Tseung Kwan O, hoặc các cụm chung cư ở Tin Shui Wai cũng được xây dựng theo mô hình tháp cao tầng lặp lại. Dù không luôn dày đặc như LOHAS Park, các khu này vẫn thể hiện rõ nét xu hướng nhà ở “xếp lớp”, gần như không có khoảng trống giữa các tòa.

Vì sao Hong Kong có mật độ dân cư dày đặc và các tòa nhà sát nhau như vậy?

Để hiểu vì sao Hong Kong lại tạo nên những cảnh quan “không tưởng” như trong bức ảnh, cần nhìn vào cấu trúc địa lý, quy hoạch và áp lực dân số của vùng lãnh thổ này.

Thứ nhất, quỹ đất ở Hong Kong cực kỳ hạn chế. Dù có tổng diện tích khoảng 1.114 km², phần lớn diện tích là núi, đồi hoặc dành cho các khu bảo tồn thiên nhiên. Theo Chính quyền Hong Kong, đất xây dựng đô thị chỉ chiếm khoảng 25% toàn bộ diện tích lãnh thổ.

Trong số này, đất dành cho nhà ở lại càng nhỏ – chỉ khoảng 79 km² (Planning Department). Việc thiếu đất buộc chính quyền và các nhà phát triển phải xây dựng theo chiều cao, tạo nên hàng nghìn tòa chung cư khổng lồ.

Ảnh Freepik

Thứ hai, mật độ dân số ở Hong Kong nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Năm 2024, Hong Kong có khoảng 7,5 triệu dân, với mật độ trung bình khoảng 6.900 người/km² (GovHK). Tuy nhiên, mật độ này không phản ánh thực tế các khu đô thị. Tại nhiều quận, con số có thể vượt 55.000 người/km², và một số khu vực tính theo “block-level density” thậm chí tiệm cận 400.000 người/km² – mức cực đại được nêu trong nghiên cứu đô thị của Urban Age – London School of Economics.

Thứ ba, quy hoạch nhà ở tại Hong Kong ưu tiên tối đa hóa hệ số sử dụng đất (plot ratio). Các dự án cao tầng thường được cho phép xây dựng rất sát nhau nhằm tăng số lượng căn hộ trong diện tích hẹp. Điều này tạo nên những khu phức hợp gồm hàng chục block thẳng hàng, chỉ cách nhau vài chục mét, gây ra hiệu ứng thị giác như trong bức ảnh đang lan truyền.

Ảnh CNN

Cuối cùng, giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới khiến việc mở rộng diện tích sống cá nhân càng khó khăn. Số liệu từ Demographia International Housing Affordability cho thấy Hong Kong liên tục là thị trường nhà ở “kém khả năng chi trả” nhất toàn cầu suốt hơn một thập kỷ. Tình trạng này buộc nhiều gia đình phải lựa chọn các căn hộ nhỏ, trong những khu chung cư mật độ cao.