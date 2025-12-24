Đang ở nhà thì phát hiện có kẻ đột nhập, gia chủ liền báo cảnh sát rồi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Mới đây, một vụ trộm ở Thái Lan đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng và ám ảnh của gia chủ. Câu chuyện nhân quả này cũng là một lời cảnh tỉnh cho những kẻ bất lương, rằng bất cứ hành động sai trái nào rồi cũng sẽ phải trả giá.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra tối thứ Ba, 23/12 vừa qua tại một ngôi nhà phố ba tầng ở số 19 Moo, Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao của Thái Lan.

Theo đó, chủ nhà đang ở trong nhà cùng con gái và cháu gái một tuổi thì nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng trệt.

Dấu vết của vụ đột nhập tại hiện trường.

Cảm thấy có điều bất thường, họ đã liên lạc với cảnh sát địa phương. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Bang Pakong, do Trung úy cảnh sát Noppadon Taweechart chỉ huy, đã nhận được cuộc gọi và phối hợp với lực lượng cứu hộ Chachoengsao. Khi đến nơi, họ phát hiện dấu hiệu đột nhập, dây điện và đồ vật có giá trị bị giật tung và vương vãi khắp tầng một. Máu và mảnh kính vỡ cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Vệt máu dẫn các sĩ quan cảnh sát đi gần 300m dọc theo con phố, nơi họ tìm thấy một người đàn ông, được cho là kẻ đột nhập, gục ngã trước một ngôi nhà khác. Nghi phạm, người mà danh tính vẫn chưa được xác nhận, mặc áo sơ mi và quần short màu đỏ và bị nhiều vết thương do mảnh kính vỡ gây ra. Nhân viên cứu hộ đã sơ cứu và đưa anh ta đến Bệnh viện Bang Pakong.

Tuy nhiên, sau đó anh ta đã tử vong do mất máu quá nhiều. Chủ nhà cho biết bà và gia đình đang ở trên lầu khi nghe thấy tiếng động bên dưới và đã gọi cảnh sát. Vài phút sau, họ nghe thấy một tiếng đổ vỡ lớn, được cho là lúc nghi phạm bỏ trốn và phá vỡ cửa kính hoặc cửa sổ. Máu được tìm thấy khắp nhà và dọc theo con đường mà hắn ta cố gắng trốn thoát.

Báo Khaosod đưa tin rằng cảnh sát đang tiếp tục điều tra và đã ghi nhận hiện trường để làm bằng chứng khi họ đang nỗ lực xác nhận danh tính của nghi phạm và xác định xem hắn ta có hành động một mình hay không.