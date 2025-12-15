Du khách bị gấu kéo vào rừng, tấn công đến tử vong: Đồng hồ thông minh hé lộ những giây phút cuối đời đầy ám ảnh

Một thảm kịch rợn người đã xảy ra vào ngày 14/8 trên núi Rausu, thuộc dãy Shiretoko, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Người đàn ông tên Sota Keisuke (26 tuổi) đã tử vong ngay sau khi bất ngờ bị gấu nâu tấn công và kéo vào rừng sâu lúc đang leo núi.

Điều khiến vụ việc gây ám ảnh đặc biệt là toàn bộ những phút cuối cùng của nạn nhân đã được tái hiện gần như trọn vẹn thông qua dữ liệu GPS từ chiếc đồng hồ thông minh mà anh đeo trên tay.

Cuộc leo núi định mệnh

Theo thông tin từ đài NHK và báo Asahi Shimbun, sáng 14/8, Keisuke cùng một người bạn bắt đầu hành trình leo núi Rausu – một địa điểm nổi tiếng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do đây là nơi gấu nâu sinh sống.

Vào lúc di chuyển trên đường mòn, Keisuke bất ngờ bị một con gấu nâu tấn công. Người bạn đi cùng may mắn chạy thoát và ngay sau đó trình báo với lực lượng chức năng. Một đội tìm kiếm cứu nạn đã triển khai phương án giải cứu.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện một mảnh áo sơ mi và chiếc ví được cho là của nạn nhân, trước khi tìm thấy Keisuke vào buổi chiều cùng ngày. Keisuke được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ thông báo rằng anh đã tử vong trước đó.

Biển báo cảnh báo gấu ở Nhật Bản. Nguồn: VCG

Dữ liệu đồng hồ thông minh vạch trần khoảnh khắc kinh hoàng

Sau vụ việc, cảnh sát thu hồi chiếc đồng hồ thông minh có GPS của Keisuke. Chính thiết bị này đã cung cấp những dữ liệu gây rùng mình về những gì đã xảy ra.

Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14/8, dữ liệu cho thấy chiếc đồng hồ bất ngờ rời khỏi đường mòn leo núi, lao xuống một sườn dốc rậm rạp trong rừng. Ngay sau đó, thiết bị ghi nhận những dao động mạnh, rung lắc bất thường, trước khi xoay vòng nhiều lần quanh cùng một khu vực – dấu hiệu cho thấy một cuộc vật lộn dữ dội đã xảy ra.

Các chỉ số sinh trắc học cho thấy tim của Keisuke ngừng đập khi anh ở cách đường mòn khoảng 100–130 mét, cho thấy nạn nhân đã bị kéo sâu vào rừng trước khi tử vong. Đáng sợ hơn là chiếc đồng hồ sau khi bất động suốt đêm lại bất ngờ di chuyển thêm vài trăm mét trong khu rừng vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Các nhà điều tra nhận định rằng khả năng con gấu đã quay trở lại hiện trường và tiếp tục kéo lê thi thể nạn nhân đi sâu hơn vào bụi rậm.

Theo Asahi Shimbun, đội tìm kiếm đã phát hiện thi thể Keisuke đang bị một con gấu mẹ kéo đi, bên cạnh là hai con gấu con. Do mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an toàn công cộng, “cả ba con gấu nâu đã bị bắn hạ tại chỗ”.

Gấu nâu đe dọa tính mạng của người dân tại Nhật Bản. Nguồn: Getty

Thi thể Keisuke được đưa về đồn cảnh sát Shari và ngay sau đó cha mẹ anh đã trực tiếp xác nhận danh tính.

Giới chức trách Hokkaido cho biết, đây là vụ gấu tấn công đầu tiên được ghi nhận tại dãy Shiretoko trong vòng 63 năm. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn Nhật Bản, tình hình lại đang ngày càng đáng báo động.

Theo số liệu của Bộ Môi trường Nhật Bản, từ tháng 4 đến nay đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do gấu tấn công. Nguyên nhân của các vụ tấn công này được cho là do biến đổi khí hậu, thiếu thức ăn và sự xâm lấn ngày càng nhiều của con người vào môi trường sống tự nhiên.