Gấu tấn công học sinh và giáo viên ở Canada, 11 người bị thương

(Ảnh: Getty Images)

Cảnh sát có vũ trang và các nhân viên bảo tồn đã có mặt tại hiện trường vụ gấu tấn công người ở Canada. Tuy nhiên, con gấu hung dữ vẫn đang lẩn trốn. Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân ở trong nhà và không đi tìm gấu.

Vụ gấu tấn công xảy ra vào chiều 20/11 (theo giờ địa phương) tại Bella Coola, tỉnh bang British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng 700 km về phía Tây Bắc. Vụ việc diễn ra khi nhóm học sinh lớp 4 và lớp 5 đang đi bộ trên đường mòn cùng các giáo viên.

Một con gấu xám ở Kamloops, Canada (Ảnh: Getty Images)

Veronica Schooner - người có con trai trong nhóm học sinh tiểu học bị gấu tấn công - cho biết rất nhiều người đã cố gắng ngăn chặn vụ tấn công và bình xịt hơi cay đã được sử dụng. Bà nói thêm rằng một giáo viên nam đã "hứng chịu toàn bộ" vụ tấn công và nằm trong số những người bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng.

Các học sinh trong vụ gấu tấn công đang theo học tại trường Acwsalcta - một trường tư thục do người bản xứ Nuxalk điều hành tại Bella Coola. Một bài đăng trên Facebook cho biết trường đóng cửa vào ngày 21/11 và sẽ có dịch vụ tư vấn cho những người bị ảnh hưởng.

Trong một bài đăng khác, nhà trường thông báo rằng các học sinh sẽ được đưa về nhà bằng xe bus hoặc xe SUV.