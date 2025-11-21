Bức tranh vẽ đoàn tàu khiến hàng triệu người bật khóc

Vào buổi sáng của ngày diễn ra kì thi đại học, Zhan đột nhiên bị sốt cao và cơ thể mệt rã rời. Gia đình nhận thấy tình hình không ổn nên đã đưa em đến một phòng khám gần đó để truyền dịch kịp hồi sức trước giờ dự thi. Dù cơ thể suy nhược, em vẫn hoàn thành bài thi với số điểm 587/750, một kết quả rất ấn tượng khiến bố mẹ vừa tự hào vừa xót xa.

Tuy nhiên sau kì thi, em lại lên cơn sốt bất thường trong rất nhiều ngày và không có dấu hiệu giảm. Sau khi được xét nghiệm tại một phòng khám địa phương, một vài dấu hiệu bất thường được tìm ra trong cơ thể của cậu bé. Ngay lập tức gia đình đã chuyển cậu bé tới bệnh viện lớn hơn với hy vọng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với đứa con trai yêu quý của mình.

Tại đây, các bác sĩ sau khi kiểm tra và tiến hành các xét nghiệm tế bào đã thông báo rằng cậu bị mắc hội chứng thực bào máu (HLH), một bệnh lý hiếm gặp do hệ miễn dịch hoạt động quá mức và virus Epstein-Barr gây ra, làm ảnh hưởng tới các tế bào máu khỏe mạnh trong cơ thể và đe dọa tính mạng của người bệnh.

Hình ảnh Zhan trước khi mắc bệnh. Nguồn: Baidu

Từ lúc biết bản thân mắc bệnh tới khi phải nhập viện và điều trị bằng hóa trị, mỗi ngày đều phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, Zhan chưa từng từ bỏ và vẫn giữ một hy vọng sống mãnh liệt, một niềm tin vào tương lai tươi sáng đang chờ phía trước.

Ngồi trên giường bệnh, em cẩn thận điền nguyện vọng ngôi trường đại học mình yêu thích. Zhan lựa chọn nộp hồ sơ vào ngành Kỹ thuật Đường sắt tại Đại học Giao thông Đại Liên – ngôi trường mang theo niềm ngưỡng mộ của Zhan dành cho Zhan Tianyou, người được mệnh danh là “cha đẻ đường sắt Trung Quốc”.

Sau khi bệnh tình trở nặng hơn, người cha đã đưa cậu tới Thượng Hải để tiếp tục điều trị, nơi có những chăm sóc y tế tiên tiến. Mỗi ngày của cậu đều bắt đầu bằng những mũi kim và kết thúc khi cơ thể đã không còn chịu đựng được, nhưng điều đáng khâm phục là Zhan chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cố gắng chịu đựng vì cậu biết rằng chỉ có điều trị thì ước mơ được đứng trên giảng đường đại học mới thành hiện thực. Mặc dù trải qua nhiều đợt chạy chữa, Zhan không hề có chút hồi phục nào. Cuối cùng, các bác sĩ cho biết rằng ghép tế bào gốc là phương pháp duy nhất bảo vệ mạng sống cho cậu.

Cũng trong thời gian này, cậu đã nhận được thư trúng tuyển đại học vào ngôi trường mà cậu mong muốn, điều đó khiến cậu lại có thêm động lực điều trị. Mỗi khi khỏe hơn một chút, cậu đều vẽ vào sổ tay hình ảnh những đoàn tàu cao tốc với dòng chữ “Điểm đến: Đại Liên”. Zhan luôn đặt những bức vẽ đó dưới gối như một động lực vô hình để tiếp tục chống chọi với bệnh tật.

Cậu nhận được thư nhập học trong thời gian điều trị tại Thượng Hải. Nguồn: Baidu

Chia sẻ với báo chí Trung Quốc, người cha của Zhan kể lại: “Trong suốt quá trình gian nan này, con trai tôi vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả trong buổi hóa trị đầu tiên, khi chúng tôi hỏi con có đau không, con không hề khóc. Con vẫn giữ vững tinh thần trong suốt thời gian đó. Con luôn tin rằng mình sẽ hồi phục và trở lại trường học. Nó chưa bao giờ từ bỏ hy vọng đó”.

Chuyến tàu mang theo hành trình đại học tại Đại Liên của cậu bé. Nguồn: Baidu

Ngày 7/11, em chính thức được tiến hành ghép tế bào gốc, nhưng tiếc rằng may mắn đã không mỉm cười với cậu bé kiên cường này. Ca ghép đã thất bại sau khi các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu cậu bé khỏi tử thần. Zhan rời bỏ thế gian khi chỉ mới 18 tuổi, cha mẹ Zhan đã gục ngã và đau đớn khi biết được kết quả này, họ luôn cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ con.

Sau khi tin buồn này được biết đến rộng rãi trên các trang truyền thông Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự thương tiếc và ngưỡng mộ trước tinh thần thép của Zhan.

Cư dân mạng bình luận:

“Dù bệnh tật, em vẫn cố gắng vượt qua bài thi một cách trọn vẹn, cha mẹ em chắc hẳn là những con người tuyệt vời.”

“Mong rằng trong giấc mơ, em đã bước chân vào trường Đại Liên, nơi em hằng mơ ước.”

Nguồn: SCMP