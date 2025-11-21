7 "công chúa tóc mây" đời thật: Nổi tiếng toàn quốc và thành triệu phú nhờ mái tóc hôi thối kinh hoàng

Vào giữa thế kỷ 19, câu chuyện về 7 chị em nhà Sutherland đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, nổi tiếng chỉ nhờ vào mái tóc suôn dài, ấn tượng của họ. Họ được công chúng gọi bằng nhiều biệt danh hoa mỹ như “7 kỳ quan” hay “7 nàng công chúa tóc mây”. Điều đặc biệt là trong quá khứ, mái tóc này từng khiến họ bị những người xung quanh xa lánh và chế giễu, nhưng không ai ngờ chính mái tóc lại mang đến cho họ một khối tài sản khổng lồ, khiến bao người phải ghen tỵ.

7 chị em bao gồm Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora, và Mary, lần lượt ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1845 đến 1862. Họ lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, làm việc tại một trang trại gà thuộc Cambria, quận Niagara, Mỹ. Mẹ của họ có một cách chăm sóc tóc cho con gái hết sức độc đáo: bà cấm các con cắt tóc và mỗi đêm lại dưỡng tóc bằng một loại dầu có mùi hôi kinh khủng, tin rằng nó sẽ giúp tóc dày và khỏe mạnh hơn.

Quả thật, phương pháp của người mẹ đã mang lại hiệu quả: tất cả 7 cô gái đều sở hữu mái tóc bóng mượt, có độ dài đáng kinh ngạc, có thể lên đến 1,8m. Tuy nhiên, cũng chính mái tóc đặc biệt này lại khiến họ bị bạn bè trêu chọc và chế giễu. Mùi hôi khó chịu từ tóc mỗi khi họ đứng gần khiến không ai chịu nổi. Dù vậy, mẹ của các cô gái vẫn kiên trì với phương pháp dưỡng tóc độc nhất của mình.

Vào thời đại Victoria, mái tóc dài mượt của người phụ nữ được coi là biểu tượng của sự nữ tính và thanh lịch tại cả Anh và Mỹ. Vì lẽ đó, mặc dù bị bạn bè cười chê, bảy chị em nhà Sutherland vẫn thu hút được sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh.

Nhìn thấy tiềm năng kiếm lợi nhuận từ mái tóc đặc trưng của các con, ông Fletcher Sutherland, bố của bảy cô gái, đã thành lập một ban nhạc và đưa họ đi biểu diễn khắp nơi, từ các hội chợ, nhà thờ cho đến nhà hát cộng đồng.

Hầu hết 7 chị em nhà Sutherland đều có năng khiếu âm nhạc, một số còn biết chơi nhạc cụ. Tuy nhiên, khi đi lưu diễn, tài năng của họ lại bị lu mờ bởi chính mái tóc dài nổi bật. Nhiều khán giả thời bấy giờ thừa nhận rằng họ đến buổi biểu diễn chỉ để được tận mắt chiêm ngưỡng mái tóc của các cô gái. Dù lý do là gì, bảy chị em vẫn nhanh chóng nhận được sự yêu mến rộng rãi từ khán giả. Lúc này, ông Fletcher gọi các con mình là “7 kỳ quan”.

Danh tiếng của họ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhiều nhà tổ chức sự kiện đã liên hệ với ông Fletcher với những lời mời lưu diễn hấp dẫn. Không lâu sau, “7 kỳ quan” bắt đầu chuyến lưu diễn khắp nước Mỹ, tạo nên một cơn sốt chưa từng có. Thậm chí, bảy chị em còn có cơ hội trình diễn trên sân khấu Broadway danh giá, nơi mái tóc luôn là tâm điểm của buổi diễn. Khi kết thúc màn trình diễn, cả bảy chị em sẽ đồng loạt buông xõa, khoe mái tóc dài tràn xuống sàn sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.

Thời điểm đó, báo chí cũng phát cuồng vì 7 chị em. Họ liên tục xuất hiện trên các mặt báo uy tín như Time và The New York Times. Từng có tờ báo miêu tả họ là “sự tò mò tốn kém nhất. Xinh đẹp, hiếm có và kỳ dị nhất! Điều lạ lùng đáng kinh ngạc”.

Có thể nói, mẹ của 7 chị em có công lao lớn nhất trong thành công này, nhưng tiếc thay, bà đã không thể sống để chứng kiến các con mình trưởng thành. Mái tóc do chính tay bà chăm sóc bằng thứ dầu hôi thối ngày nào nay đã trở thành một hiện tượng của nước Mỹ, mang lại cho 7 chị em Sutherland một khối tài sản kếch xù và cuộc sống giàu sang hơn cả trong mơ.

Về phía ông Fletcher, ông là một nhà kinh doanh thông minh và nhạy bén. Lợi dụng sự hâm mộ mái tóc của các con, ông đã cho ra đời một sản phẩm dưỡng tóc với công thức dựa trên loại dầu dưỡng mà vợ ông từng dùng. Tất nhiên, bảy chị em Sutherland chính là người mẫu cho sản phẩm này, được bán với giá 1,5 đô la (tương đương khoảng 36.000 đồng theo tỷ giá ước tính dựa trên sức mua thời đó, hoặc cả tuần lương). Chính vì giá cao nên dầu gội này hướng đến đối tượng khách hàng là phụ nữ giới thượng lưu trở lên. Công việc kinh doanh thuận lợi đã mang về cho bảy chị em lợi nhuận khổng lồ, lên đến 3 triệu đô la vào năm 1890 (tương đương khoảng 72 tỷ đồng vào năm 1890).

Năm 1888, ông Fletcher qua đời. Năm 1893, 7 chị em Sutherland chuyển đến vùng quê Cambria, xây dựng một căn biệt thự sang trọng với 14 phòng ngủ để cùng nhau sinh sống. Cùng năm đó, Naomi qua đời ở tuổi 40, và sự ra đi của cô đã đẩy các chị em còn lại vào một cuộc khủng hoảng.

Tiền tài mang đến cuộc sống nhung lụa, nhưng cũng khiến họ rơi vào vũng lầy của sự xa hoa. Họ chìm đắm trong hưởng thụ, tiệc tùng phủ đầy chất kích thích và chất cấm. Dần dần, họ nảy sinh mâu thuẫn, đố kỵ, ẩu đả và cả những mối quan hệ tình tay ba phức tạp.

Ở tuổi 50, Victoria kết hôn với một người đàn ông 19 tuổi. Cô bị đuổi khỏi biệt thự trước khi được phát hiện qua đời trên giường vào năm 1902. Sau khi chia tài sản, người chồng trẻ biến mất, trong khi Isabella chết trong cô độc vào năm 1914 do bị các chị em tẩy chay. 5 năm sau đó, Sarah cũng qua đời.

Vào những năm 1920, kiểu tóc bob ngắn lên ngôi và trở thành xu hướng thời trang mới. Không còn ai quan tâm đến bảy chị em nhà Sutherland cũng như nhãn hiệu dưỡng tóc của họ. Lúc này, họ vẫn quen với lối sống xa xỉ và dần tự tay phá hủy tất cả những gì mình đã gây dựng.

Năm 1926, ba chị em còn lại là Grace, Dora, và Mary đến Hollywood với hy vọng tìm lại thời hoàng kim bằng câu chuyện về mái tóc dài đặc trưng của mình. Tuy nhiên, chuyến đi thất bại và Dora qua đời vì tai nạn giao thông. Grace và Mary thậm chí không có đủ tiền để an táng người thân.

Năm 1938, căn biệt thự của gia đình Sutherland bốc cháy, thiêu rụi hầu hết tài sản còn sót lại. Cuối đời, Mary thường tự nhốt mình trong phòng trước khi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và chết trong bệnh viện vào năm 1939. 7 năm sau đó, Grace là người cuối cùng trong số bảy chị em qua đời. Ngay cả nấm mộ của họ cũng không được khắc tên.

