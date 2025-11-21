Mang "quả ngô" đi thẩm định cổ vật bị chuyên gia phán là đồ giả, cụ ông cười khẩy nói: "Có biết tôi là ai không?"

Trong một chương trình giám định cổ vật của đài truyền hình CCTV Trung Quốc, một cụ ông đã mang lên sân khấu một vật phẩm sưu tầm cá nhân, trông giống hệt như một quả ngô.

Các chuyên gia tiến hành thẩm định và đưa ra kết luận rằng vật này là đồ giả, không có nhiều giá trị sưu tầm hay mang dấu ấn lịch sử. Nghe vậy, cụ ông liền tỏ vẻ mặt khó chịu và hỏi ngược lại các chuyên gia: "Có biết tôi là ai không?".

Câu nói này khiến toàn bộ trường quay chìm trong im lặng. Khán giả và mọi người có mặt đều bàng hoàng, tự hỏi: Lẽ nào món đồ này thật sự có giá trị to lớn? Phải chăng cụ ông là một nhà sưu tầm đồ cổ danh tiếng, dày dạn kinh nghiệm, hay món đồ là vật gia truyền quý giá?

Mọi người bắt đầu lo lắng với kết quả giám định vừa rồi, ngay cả chuyên gia cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng thẩm định của bản thân. Bởi lẽ, theo đánh giá sơ bộ, "quả ngô" này không có nhiều giá trị và chắc chắn không phải đồ cổ. Các chuyên gia tiến hành hội ý và quyết định: nếu cụ ông tiếp tục khẳng định giá trị trân quý của món đồ, họ sẽ tiến hành thẩm định chuyên sâu hơn bằng các phương pháp kỹ thuật khoa học.

Tuy nhiên, cụ ông lại lên tiếng chia sẻ rằng mình đã mua món đồ này từ tay người khác với giá 6.000 Nhân dân tệ (khoảng 20,4 triệu đồng). Khán giả bày tỏ sự không tin tưởng vào giá trị thực của vật phẩm, đồng thời khẳng định cụ ông đã bị lừa. Thế nhưng, theo quan điểm của cụ ông, “quả ngô” được tạo hình với tay nghề vô cùng tinh xảo, nên ông không muốn tin rằng nó là giả và muốn mang đến chương trình để chuyên gia thẩm định lại.

Chuyên gia nghe vậy đã quyết định tiến hành thẩm định lại lần nữa. Trong lần này, họ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng "quả ngô" không phải là ngô bình thường mà là một chiếc nghiên mực được tạo hình quả ngô.

Được sự đồng ý của cụ ông, các chuyên gia đổ nước vào “quả ngô”. Kết quả là nước đã chảy ra từ các khe hở của “hạt ngô”, qua đó chứng tỏ đây thực sự là một món đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị cao và được chế tác tinh xảo.

Mặc dù vậy, cuối cùng các chuyên gia vẫn đưa ra cùng một ý kiến: Món đồ này là giả. Mặc dù thành phẩm cực kỳ tinh xảo, nhưng kỹ thuật và tay nghề chế tác không phù hợp với thẩm mỹ của người thời xưa. Theo đó, “quả ngô” của ông lão không phải là cổ vật, khả năng cao là sản phẩm được làm trong thời hiện đại.

Sau khi nhận được kết quả thẩm định từ chuyên gia, cụ ông cười và nói ra sự thật về “quả ngô” cùng lý do ông tham gia chương trình.

Thì ra, cụ ông không hề tốn hơn 6.000 Nhân dân tệ để mua “quả ngô”. Trước khi tham gia chương trình, chính ông đã biết món đồ này không phải đồ thật, giá trị bình thường. Điều bất ngờ hơn nữa là, “quả ngô” chính là vật phẩm do ông tự tay chế tác, bởi lẽ ông là một nghệ nhân làm thủ công.

Đến đây, nhiều khán giả và chuyên gia há hốc mồm, không thể tin được trường hợp này lại xảy ra tại một chương trình giám định cổ vật. Mục đích ban đầu của chương trình là giúp khán giả phân biệt thật giả của vật phẩm. Việc làm của cụ ông bị nhiều người xem là “trò quậy phá chương trình”. Hơn nữa, ông còn nhiều lần nói đùa, khiến những người có mặt tại trường quay không biết đâu là thật, đâu là giả.

Mục đích thực sự của cụ ông khi tham gia chương trình là muốn xem chuyên gia đánh giá ra sao về sản phẩm của mình, liệu tay nghề của ông “có thể qua mắt được chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay không”.

Qua trò đùa bất ngờ này của cụ ông, các chuyên gia đã đưa ra lời nhắc nhở: Hiện tại, thị trường đồ cổ ở Trung Quốc phát triển mạnh, nhưng đã gọi là cổ vật thì món đồ phải mang theo dấu ấn thời gian của lịch sử. Phân biệt một vật có phải đồ cổ hay không là chuyện không hề dễ dàng. Thị trường ngoài kia thật giả lẫn lộn. Nếu một nhà sưu tầm không có đủ kinh nghiệm mà gặp phải sản phẩm tinh xảo của cụ ông như trên thì chắc chắn sẽ bị lừa.

