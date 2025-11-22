Nổ lò hơi nhà máy hóa chất tại Pakistan khiến 15 người tử vong

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ nhà máy khi đám cháy vẫn tiếp diễn ở Faisalabad, Pakistan, ngày 21/11/2025 (Ảnh: Đội Cứu hộ 1122)

Cơ quan cứu hộ thông báo về vụ nổ lò hơi nhà máy hóa chất hôm 21/11. Hiện lực lượng cứu hộ đã mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn trong khu vực xảy ra vụ nổ.

Nổ lò hơi là một mối nguy hiểm trong ngành công nghiệp thường xuyên xảy ra ở Pakistan, đặc biệt là tại vành đai công nghiệp sản xuất dệt may của tỉnh Punjab. Tại đây, trang thiết bị lạc hậu, công tác bảo trì kém và việc thực thi quy định yếu đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trong thập kỷ qua. Faisalabad - một trung tâm dệt may quan trọng - đã chứng kiến một số vụ cháy và sập kết cấu liên quan đến các hoạt động công nghiệp không an toàn.

Các báo cáo ban đầu cho thấy vụ nổ lò hơi xảy ra hôm 21/11 ở khu vực gần sân vận động Kabaddi của thị trấn Shahab. Vụ nổ đã san phẳng một phần tòa nhà và khiến nhiều cư dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Chính phủ Pakistan và lực lượng cảnh sát chưa xác định chính xác nguyên nhân vụ nổ tại nhà máy hóa chất. Tuy nhiên, người phát ngôn của Cơ quan Cứu hộ tỉnh Punjab - ông Farooq Ahmed - cho biết Đội Cứu hộ 1122 do nhà nước điều hành đã nhận được cuộc gọi thông báo về một vụ tai nạn lò hơi vào lúc 5h28 ngày 21/11 (theo giờ địa phương).

"Theo thông tin cập nhật cho đến nay, 7 người đã bị thương và 15 người tử vong trong vụ nổ" - ông Farooq Ahmed xác nhận trong một tuyên bố.

Đội Cứu hộ 1122, đội cứu hỏa và các cơ quan liên quan tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát (Ảnh: X)

Kết quả điều tra ban đầu của Đội Cứu hộ 1122 cho thấy vụ nổ lò hơi là do rò rỉ khí gas bên trong nhà máy hóa chất Samad Bond - một trong 4 cơ sở công nghiệp nằm liền kề tại hiện trường. Ba nhà máy còn lại - chuyên sản xuất keo dán, silicon và đồ thêu - đã đóng cửa vào thời điểm xảy ra sự cố. Theo lực lượng cứu hộ, vụ nổ lò nhà máy hóa chất cũng làm hư hại 9 ngôi nhà gần đó.

Các nhóm chuyên trách của Đội Cứu hộ 1122 đang rà soát tòa nhà bị sập để tìm kiếm người sống sót.

Ông Farooq Ahmed nói: "Các đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức. 31 xe cấp cứu và hơn 145 nhân viên cứu hộ đang tham gia vào hoạt động này".

Một số đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy còn sống khi các mảnh vỡ của tòa nhà bị sập được dọn dẹp từng lớp một. Một vài nạn nhân khác đã tử vong do thương tích nặng sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. Những người bị thương và tử vong đã được đưa đến các bệnh viện gần đó.

Vào tháng 4/2024, một vụ nổ nồi hơi tại Nhà máy Vải Sargodha ở thành phố Faisalabad đã khiến hàng chục công nhân bị thương và một phần mái nhà máy sụp xuống, một số người sau đó đã tử vong do bị bỏng nặng. Dữ liệu của Đội Cứu hộ 1122 được trích dẫn vào thời điểm đó cho thấy thành phố này đã ghi nhận 20 vụ nổ nồi hơi hoặc các vụ hỏa hoạn lớn từ tháng 6/2019 đến tháng 5/2024, khiến 13 công nhân thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Ở những địa phương khác tại tỉnh Punjab, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương khi một nồi hơi phát nổ tại một nhà máy ở thành phố Lahore vào tháng 10/2021. Điều này nhấn mạnh những lo ngại từ lâu nay về việc thực thi yếu kém các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại tỉnh đông dân nhất Pakistan này.