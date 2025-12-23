Động đất tại khu vực biên giới Lào - Trung Quốc, rung chấn lan tới miền Bắc Thái Lan

(Ảnh: The Nation)

Trận động đất đã gây rung chấn tại nhiều khu vực ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Điều hành Ứng phó thiên tai địa chất thuộc Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan, trận động đất xảy ra vào lúc 22h45 (giờ địa phương), có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Tâm chấn được xác định nằm gần khu vực biên giới Lào - Trung Quốc, cách xã Rim Khong, huyện Chiang Khong, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) khoảng 166 km về phía Đông Bắc.

Rung chấn của trận động đất đã được người dân cảm nhận rõ rệt tại một số địa phương của tỉnh Chiang Rai, trong đó có các huyện Mueang Chiang Rai, Mae Sai và Wiang Chiang Rung. Nhiều người dân cho biết cảm nhận được sự rung lắc trong thời gian ngắn, nhưng không ghi nhận tình trạng hoảng loạn nghiêm trọng.

Giới chức địa phương khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, nhà cửa hay thương vong liên quan đến trận động đất này.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi các dư chấn động đất xảy ra vào tối qua và sáng nay (Ảnh: The Nation)

Theo đánh giá ban đầu của Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan, nguyên nhân của trận động đất được cho là do sự dịch chuyển dọc theo đứt gãy Nam Ma. Đây là một đứt gãy trượt ngang trái, có khả năng gây ra các trận động đất có cường độ trung bình trong khu vực.

Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và cung cấp thêm thông tin khi có dữ liệu cập nhật.

Trong một diễn biến khác, Cục Quan trắc Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan cho biết, trong khoảng thời gian từ 6h ngày 22/12 đến 6h ngày 23/12, Thái Lan ghi nhận thêm một trận động đất nhỏ có độ lớn 1,9 độ richter tại xã Khlong Krachong, huyện Sawankhalok, tỉnh Sukhothai.

Cũng trong cùng khoảng thời gian trên, khu vực Myanmar ghi nhận 3 trận động đất. Các cơ quan chức năng khu vực tiếp tục duy trì cảnh giác và theo dõi hoạt động địa chấn nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể phát sinh.