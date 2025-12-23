Phát hiện kho báu 7.000 năm tuổi khi đang xây sân bay mới, chuyên gia lập tức yêu cầu phong tỏa hiện trường

Tại khu vực xây dựng sân bay quốc tế mới ở phía tây thủ đô Warsaw, Ba Lan, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một kho hiện vật đồ sộ có niên đại kéo dài suốt khoảng 7.000 năm lịch sử. Phát hiện này đang thu hút sự quan tâm lớn của giới nghiên cứu, đồng thời đặt ra yêu cầu đặc biệt về bảo tồn di sản trong quá trình triển khai một trong những dự án hạ tầng lớn nhất của Ba Lan.

Theo thông tin từ Cơ quan Bảo tồn Di sản tỉnh Mazovia, các cuộc khai quật đã phát lộ hàng nghìn hiện vật thuộc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Sớm nhất là các công cụ bằng đá lửa và đá có niên đại từ thời Đồ Đá Mới, khoảng 5.200–1.900 năm trước Công nguyên.

Ngoài ra, nhiều hiện vật thuộc thời Đồ Đồng và thời Đồ Sắt cũng được tìm thấy, bao gồm đồ gốm, trang sức kim loại tinh xảo, vũ khí, vật dụng sinh hoạt và tiền xu. Dấu tích lịch sử tại khu vực này còn kéo dài tới cả thời Trung cổ và đầu thời cận đại.

Trong số các hiện vật được khai quật, những mảnh gốm xuất hiện với mật độ dày đặc và gần như có mặt tại mọi điểm khảo sát. Bên cạnh đó là đồ trang sức bằng kim loại, các bộ phận của vũ khí cổ, công cụ lao động bằng đá, tiền xu và các mảnh thủy tinh cổ.

Các nhà khảo cổ cũng xác định được dấu tích của nhiều khu định cư cổ, gắn liền với các nền văn hóa Lusatia và Przeworsk, bao gồm nhà ở bán chìm, hố rác, lò nung và hố chứa. Ngoài ra, những bếp lửa và giếng nước từ thời Trung cổ và đầu thời hiện đại cũng đã được ghi nhận.

Toàn bộ hiện vật sau khi khai quật đều trải qua quy trình phân tích liên ngành nghiêm ngặt. Các phương pháp khoa học hiện đại như xác định niên đại bằng vòng cây, chụp X-quang, phân tích đồng vị carbon phóng xạ (C14), nghiên cứu nhân chủng học và các kỹ thuật bảo tồn chuyên sâu được áp dụng nhằm xác định chính xác niên đại và giá trị khoa học của từng hiện vật. Sau khi hoàn tất kiểm định, các hiện vật sẽ được chuyển giao cho các bảo tàng theo chỉ định của Cơ quan Bảo tồn Di sản tỉnh Mazovia.

Cuộc khai quật chính thức bắt đầu từ tháng 10/2023 và dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026, trước khi giai đoạn san nền quy mô lớn của dự án sân bay được triển khai. Công trình sân bay này là hạng mục trung tâm của dự án Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống giao thông đa phương thức của Ba Lan, bao gồm cả mạng lưới đường bộ và khoảng 2.000 km đường sắt cao tốc.

Theo kế hoạch, sân bay mới sẽ nằm cách Warsaw khoảng 50 km về phía tây và dự kiến đi vào hoạt động năm 2032. Mục tiêu của dự án CPK là rút ngắn thời gian di chuyển từ mọi thành phố lớn của Ba Lan đến sân bay xuống dưới 2,5 giờ.

Bà Joanna Gawrońska, Thanh tra cấp cao thuộc Văn phòng Bảo tồn Di sản tỉnh Mazovia, nhận định đây là khu vực có giá trị khảo cổ đặc biệt, khi phạm vi nghiên cứu liên tục được mở rộng do số lượng hiện vật phát hiện ngày càng nhiều.

Trong khi đó, ông Dariusz Kuś, thành viên Ban quản lý dự án CPK, cho biết nhóm dự án đang phong tỏa và khảo sát kỹ lưỡng mọi khu vực có khả năng lưu giữ dấu tích lịch sử, nhấn mạnh rằng tất cả các hiện vật tìm thấy đều được coi là di sản quốc gia và phải được bảo vệ nghiêm ngặt.