Phát hiện "kho báu" quý giá trong đầm lầy

Hai đồng tiền vàng này được đúc cách đây gần 2.300 năm, vào khoảng giữa thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. "Điều này khiến chúng trở thành một phần của nhóm rất nhỏ gồm hơn 20 ví dụ được biết đến về những đồng tiền Celtic cổ nhất từ Thụy Sĩ", các nhà khảo cổ học Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố được dịch và công bố vào ngày 18/12.

Hai đồng xu bằng vàng được các nhà khảo cổ tìm thấy.

Một đồng xu là đồng stater nặng 0,28 ounce (7,8 gram) và đồng kia là đồng một phần tư stater nặng 0,06 ounce (1,86 gram).

Những đồng tiền quý hiếm này được khai quật chủ yếu dựa trên linh cảm. Từ năm 2022 đến năm 2023, các nhà khảo cổ học tình nguyện thuộc Cơ quan Khảo cổ Baselland, đơn vị khảo cổ địa phương, đã phát hiện 34 đồng tiền bạc Celtic ở cùng khu vực - đầm lầy Bärenfels gần thị trấn Arisdorf. Điều này đã thúc đẩy Wolfgang Niederberger và Daniel Mona, cũng là các nhà khảo cổ học tình nguyện của Cơ quan Khảo cổ Baselland, tiến hành các cuộc điều tra tiếp theo tại đó vào mùa xuân năm 2025, khi họ phát hiện ra hai đồng tiền vàng, theo thông cáo báo chí.

Theo tuyên bố, có khả năng hai đồng xu này được dùng làm vật tế lễ cho các vị thần.

"Các chuyên gia cho rằng tiền vàng của người Celt không được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày. Chúng quá quý giá để dùng cho mục đích đó", thông cáo cho biết. Ngoài việc trả lương, chúng cũng có thể được sử dụng làm quà tặng ngoại giao, quà tặng cho người theo dõi, để đạt được mục tiêu chính trị hoặc làm của hồi môn.

Các đồng xu Celtic thường được tìm thấy gần các vùng đất hoang và các vùng nước. Mô hình này cũng rõ ràng ở Arisdorf, nơi các hố sụt chứa đầy nước tạo thành đầm lầy Bärenfels. Người Celt coi những nơi như vậy là linh thiêng và dành riêng cho các vị thần, vì vậy có vẻ hợp lý khi cho rằng các đồng xu được cố ý đặt ở đó như những vật phẩm cúng tế.

Cả hai đồng xu sẽ được trưng bày cùng nhau, bên cạnh các đồng xu bạc từ cùng địa điểm, trong một triển lãm đặc biệt ở Basel bắt đầu từ tháng 3/2026.