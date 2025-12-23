Lời nói dối 12 năm của anh cảnh sát khiến hàng triệu người bật khóc

Một mối duyên nợ kỳ lạ bắt nguồn từ khuôn mặt giống nhau đã tạo nên sự gắn kết suốt 12 năm qua. Anh Giang Kinh Vĩ, hiện là Phó trưởng Đồn cảnh sát Mai Viên Tân Thôn thuộc Phân cục Công an Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã bước vào cuộc đời của vợ chồng ông Hạ Chiếm Hải ở Lữ Lương, Sơn Tây từ năm 2013 vì có ngoại hình quá giống người con trai cả đã qua đời của họ. Anh đã dùng lời nói dối thiện chí để trở thành một phần của gia đình này, viết nên một câu chuyện tình thân vượt xa cả huyết thống.

Lời nói dối bắt đầu từ một bi kịch

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2003 từ một tai nạn đau lòng. Gia đình ông Hạ Chiếm Hải bị ngộ độc khí CO khiến người con trai cả 22 tuổi là Lương Vũ tử vong. Người vợ là bà Lương Xảo Anh may mắn giữ được tính mạng nhưng bị tổn thương não nghiêm trọng, trí lực chỉ còn như đứa trẻ 5 tuổi và trí nhớ bị hư hại. Để an ủi người vợ ngày đêm gọi tên con, ông Hạ đành nói dối rằng con trai cả đang đi làm xa.

Năm 2010, trong một lần xem tivi, ông Hạ tình cờ thấy anh Giang Kinh Vĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Khuôn mặt của anh Giang giống người con trai đã khuất đến kinh ngạc. Đến năm 2013, thông qua một chương trình truyền hình, ông Hạ đã kết nối được với anh Giang.

Sự giống nhau giữa chàng trai đã mất (trái) với anh Giang

Anh Giang nhớ lại lúc đó bản thân thấy khá bất ngờ và có chút bối rối khi được đề nghị đóng giả làm con của một người lạ. Tuy nhiên, sau khi được sự ủng hộ từ chính cha mẹ đẻ của mình, anh đã quyết định chấp nhận lời thỉnh cầu đặc biệt này.

Sự gắn kết suốt 12 năm

Tại trường quay chương trình năm đó, bà Lương Xảo Anh vừa nhìn thấy anh Giang đã bật khóc nức nở, ôm chặt lấy người con trai mà bà ngỡ là vừa tìm lại được. Câu đầu tiên bà nói với anh là mừng đoàn tụ, câu thứ hai là “Con gầy quá rồi”. Sau khi chương trình kết thúc, anh Giang không hề cắt đứt liên lạc mà chủ động duy trì tình cảm với gia đình ông Hạ suốt 12 năm.

Khoảnh khắc bà Lương "gặp lại" con trai trong chương trình

Anh thường xuyên gửi quần áo, hỏi thăm tình hình kinh tế và thậm chí còn học tiếng địa phương Sơn Tây để trò chuyện. Anh đã đón hai ông bà đến Thượng Hải chơi vào năm 2016 và trực tiếp về thăm nhà tại Lữ Lương vào năm 2018 để cùng gói sủi cảo, chính thức gọi một tiếng “mẹ”.

Hồi tháng 5 và tháng 7 năm nay, hai gia đình lại có dịp gặp gỡ. Để tránh việc bà Lương phát hiện ra sự thật khi đến thăm đồn cảnh sát, anh Giang đã phải nhờ đồng nghiệp giấu hết bảng tên và bằng khen của mình. Anh tâm sự rằng dù đây là một lời nói dối, nhưng nếu tất cả mọi người cùng gìn giữ thì nó sẽ trở thành một lời hứa và trách nhiệm.

Người đàn ông đến nay đã coi bà Lương như mẹ

Trải nghiệm đặc biệt này cũng thay đổi tư duy làm nghề của anh Giang. Anh đã triển khai kế hoạch “Bạn già” tại khu vực mình quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người già neo đơn như gọi điện hỏi thăm hàng ngày và đến thăm nhà hàng tuần. Đối với anh Giang, việc có bị lộ thân phận hay không giờ đây không còn quá quan trọng, bởi tình cảm giữa hai gia đình đã sâu đậm đến mức vượt qua cả ranh giới huyết thống.

Ngồn: ETtoday