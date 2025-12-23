Phát hiện mỏ vàng 38 tấn, xung quanh còn đến 47 khu mỏ khoáng sản tiềm năng đang chờ khai thác

Ngày 22/12/2025, theo thông báo từ Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, toàn tỉnh này đã phát hiện 47 khu mỏ có tiềm năng để tiếp tục điều tra và đánh giá chuyên sâu, đồng thời hoàn tất việc báo cáo trước mắt về 27 mỏ khoáng sản quy mô siêu lớn, lớn và vừa - nhỏ.

Riêng trong năm 2025, các hoạt động tìm kiếm vàng tại khu vực Y Thông, tìm kiếm mỏ graphite tinh thể tại khu vực Tập An và thăm dò mỏ đa kim loại tại Hoa Điền của tỉnh Cát Lâm đều đạt được những thành tựu mang tính đột phá.

Tại khu vực Y Thông, công tác tìm kiếm mỏ vàng tiếp tục ghi nhận những bước tiến quan trọng. Năm 2024, hoạt động thăm dò mỏ vàng Hậu Liễu Hà Tử đã đạt tiến triển đột phá, với trữ lượng tài nguyên vàng được xác định là 22 tấn. Trên cơ sở đó, mới đây, Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Cát Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát khu vực lân cận và đã phát hiện thành công một mỏ vàng quy mô lớn khác tại khu vực Nhị Đạo Lĩnh, với trữ lượng lên tới 38 tấn.

Hiện nay, độ sâu thăm dò của cả hai mỏ đều chưa vượt quá 500 mét và tiềm năng mở rộng trữ lượng còn rất lớn. Dự kiến trong năm 2025, các hoạt động thăm dò ở khu vực ngoại vi đã giúp phát hiện thêm nhiều thân quặng vàng mới, mở rộng đáng kể phạm vi phân bố quặng.

Sau khi hoàn tất các công tác đánh giá bổ sung, tổng trữ lượng tài nguyên vàng của toàn khu vực Y Thông sẽ vượt mốc 100 tấn. Theo cơ quan chức năng, điều này đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng Y Thông trở thành một cụm mỏ vàng trọng điểm mới của tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Tại khu vực Tập An, công tác tìm kiếm mỏ graphite tinh thể cũng đạt được những kết quả mới đáng chú ý. Graphite tinh thể là loại khoáng sản thế mạnh của tỉnh Cát Lâm, đóng vai trò là nguyên liệu cốt lõi trong các lĩnh vực như năng lượng mới và công nghệ thông tin điện tử. Những năm gần đây, Cục Địa chất và Khoáng sản tỉnh Cát Lâm đã triển khai hoạt động tìm kiếm có hệ thống tại khu vực này, khoanh định thành công một đai quặng graphite tinh thể dài khoảng 29 km, rộng khoảng 20 km.

Tính đến nay, trong phạm vi đai quặng này đã xác định được 12 khu mỏ chất lượng cao, với tổng trữ lượng tài nguyên đã được chứng minh là 8,29 triệu tấn, giá trị kinh tế tiềm năng ước đạt 54 tỷ NDT (hơn 200.000 tỷ đồng). Quy mô tài nguyên và hàm lượng quặng đều thuộc nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Trong năm 2025, ba dự án thăm dò chuyên đề sẽ tiếp tục được triển khai, dự kiến bổ sung thêm 2-3 khu mỏ mới, qua đó đưa tổng quy mô tài nguyên tiến tới mốc hàng chục triệu tấn.

Trong bối cảnh công tác tìm kiếm tài nguyên khoáng sản đạt nhiều thành tựu tích cực, tình hình dự trữ ngoại hối và vàng của Trung Quốc cũng tiếp tục cho thấy xu hướng ổn định. Theo số liệu thống kê do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc công bố, tính đến cuối tháng 11/2025, quy mô dự trữ ngoại hối của nước này đạt 3.346,4 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD so với cuối tháng 10, tương đương mức tăng 0,09%.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, tính đến cuối tháng 11, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt khoảng 2.305 tấn, tăng thêm gần 1 tấn so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng thứ 13 liên tiếp đất nước tỷ dân gia tăng dự trữ vàng trong bối cảnh môi trường kinh tế và tài chính quốc tế nhiều biến động.