Kinh hoàng xe buýt lật ngang sau khi lao thẳng dải phân cách khiến ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, chiếc xe buýt liên tỉnh chở theo 34 hành khách đã mất lái trên đường cao tốc vào rạng sáng nay. Vụ tai nạn xảy ra khi xe đi vào đoạn đường cong tại lối ra trạm thu phí Krapyak, thành phố Semarang, tỉnh Trung Java, Indonesia.

Ông Budiono, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn, cho biết chiếc xe đang di chuyển từ Jakarta đến Yogyakarta, thành phố cổ được xem là trung tâm văn hóa của đảo Java, thì bất ngờ gặp nạn. Cú va chạm mạnh khiến nhiều hành khách bị hất văng và mắc kẹt trong thân xe.

Hiện trường sự việc (Ảnh: EPA)

“Lực tác động rất lớn, nhiều hành khách bị văng khỏi chỗ ngồi và kẹt lại bên trong xe,” ông Budiono nói.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường khoảng 40 phút sau vụ tai nạn. 6 nạn nhân được xác định đã tử vong ngay tại chỗ, trong khi 10 người khác không qua khỏi trên đường tới bệnh viện hoặc trong quá trình cấp cứu.

Hiện có 18 người sống sót đang được điều trị tại hai bệnh viện gần đó, trong đó 5 người trong tình trạng nguy kịch và 13 người bị thương nặng.

Hình ảnh ghi lại cho thấy chiếc xe buýt màu vàng nằm nghiêng bên đường, xung quanh là lực lượng cứu hộ và xe cứu thương liên tục đưa người bị thương và các nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Ảnh: EPA

Nhân chứng cho biết chiếc xe buýt chạy với tốc độ cao trước khi tài xế mất kiểm soát. Theo cảnh sát, người cầm lái vào thời điểm xảy ra tai nạn là tài xế thay thế. Người này bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo và có thể trả lời điều tra trong lúc được điều trị y tế.

Ông Ribut Hari Wibowo, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Trung Java, cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và lấy lời khai của tài xế bị thương. Cảnh sát cũng sẽ tiến hành xét nghiệm để kiểm tra việc sử dụng chất cấm, bao gồm ma túy.

Yogyakarta là điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều đền đài và di tích lịch sử, tuy nhiên nhà chức trách hiện chưa công bố quốc tịch của các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Nguồn: The Sun