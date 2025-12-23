Quốc gia an toàn nhất thế giới trong 17 năm liên tiếp

"Vùng đất của lửa và băng" một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) danh giá, giữ vững ngôi vị quốc gia hòa bình nhất thế giới mỗi năm kể từ năm 2008.
Bất chấp những tin tức gần đây bị chi phối bởi các vụ phun trào núi lửa ngoạn mục, Iceland vẫn tiếp tục là chuẩn mực vàng về tỷ lệ tội phạm thấp, ổn định chính trị và hòa hợp xã hội.
Bảng xếp hạng năm 2025, đánh giá hầu hết các quốc gia dựa trên 23 yếu tố khác nhau, gồm tội phạm bạo lực và chi tiêu quân sự, đã khẳng định rằng, điểm đến nghỉ dưỡng lạnh giá này tiếp tục nổi bật so với các quốc gia khác.
Hàng năm, Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) công bố GPI, xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập theo mức độ hòa bình của họ, bao phủ khoảng 99,7% dân số thế giới.
GPI năm 2025 cho thấy, nhìn chung, hòa bình toàn cầu đang suy giảm, với nhiều quốc gia gia tăng mức độ quân sự hóa, xung đột gia tăng và bất ổn kinh tế ngày càng trầm trọng.
Iceland nổi tiếng với nền văn hóa độc đáo, nơi cảnh sát không mang súng, cha mẹ để con nhỏ ngủ trong xe đẩy trên đường phố. Iceland là điểm đến lý tưởng cho du khách đi một mình và các gia đình tìm kiếm sự bình yên tuyệt đối.
Trong khi vị trí dẫn đầu vẫn được giữ vững, phần còn lại của top 10 chủ yếu là các quốc gia châu Âu và các quốc gia có thành tích cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Ireland và Áo lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, được ca ngợi về sự ổn định chính trị và mức độ xung đột nội bộ thấp.
New Zealand đứng thứ tư, duy trì vị thế là quốc gia hòa bình nhất ở Thái Bình Dương, trong khi Singapore lần đầu tiên lọt vào top 5. Tiếp sau đó lần lượt là Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Slovenia, Phần Lan.