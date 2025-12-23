Nghề lạ: Đi làm như đi chơi, nhận lương hơn 20 triệu đồng/tháng

Mỗi khi nhắc đến nghề độc lạ tại Trung Quốc không thể bỏ qua công việc này: Nghề đóng giả Tôn Ngộ Không.

Điển hình như trường hợp của khu thắng cảnh núi Ngũ Chỉ Thái Hành (gọi tắt: Ngũ Hành Sơn) tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đầu năm nay, nơi này đã đăng tuyển một công việc vô cùng hấp dẫn - đóng giả Tôn Ngộ Không, nằm ăn trái cây do khách du lịch mang đến, cuối tháng nhận lương 6.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 22 triệu đồng). Thậm chí, mức lương này có thể tăng lên dựa trên hiệu quả công việc.

Vì nhận được mức lương hậu hĩnh nên công việc này đã thu hút sự chú ý của rất đông cư dân mạng. Một số người cho rằng đây là công việc trong mơ, nhàn hạ nhưng thu nhập cao. Nhưng một số người khác thì lo rằng việc ăn uống liên tục theo cách này sẽ gây hại cho dạ dày và ruột, hoặc dẫn đến nguy cơ béo phì.

Người đóng giả Tôn Ngộ Không sẽ được đổi ca sau mỗi 1 giờ, tránh trường hợp được khách du lịch "chăm sóc" quá kỹ lưỡng. Thời gian làm việc khoảng 2 tiếng rưỡi vào buổi sáng và 3 tiếng vào buổi chiều. Điều đáng nói khi ít khách có thể nghỉ ngơi. Trong hang núi có sẵn một lò sưởi điện mini để giữ ấm cho diễn viên vào mùa đông.

Ngoài việc ăn uống, các diễn viên đóng giả Tôn Ngộ Không còn được khuyến khích tương tác với khách du lịch. Nếu có thể trò chuyện và livestream, mức lương sẽ tăng lên.

Với mức lương ấn tượng, để ứng tuyển vào vị trí này, bạn không cần bằng cấp nhưng phải có sự yêu thích với nhân vật Tôn Ngộ Không và cần có năng khiếu diễn xuất nhất định, tính cách vui vẻ, hoạt bát, dễ gần và có khả năng tương tác với khách du lịch.