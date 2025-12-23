Các hiện tượng tự nhiên kỳ lạ liên tiếp xuất hiện ở nhiều quốc gia

Trong tuần qua, tại nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận hàng loạt hiện tượng tự nhiên kỳ lạ và hiếm gặp, từ sương mù đổi màu, đàn cá xuất hiện bất thường cho tới nước biển chuyển đỏ như máu. Những hình ảnh lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội không chỉ gây tò mò mà còn làm dấy lên tâm lý lo lắng về các nguy cơ thiên tai.

Sương mù màu hồng hiếm gặp bao phủ nước Anh

Sương mù màu hồng bao phủ vùng nông thôn Oxfordshire lúc bình minh.

Theo tờ The Sun , vào sáng 17/12 (giờ địa phương), người dân tại nhiều khu vực ở Anh đã bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng sương mù mang sắc hồng và tím bao trùm không gian. Hiện tượng thời tiết hiếm gặp này xuất hiện tại các hạt như Oxfordshire, Hertfordshire và một số vùng của London, khiến bầu trời và cảnh vật nhuốm màu rực rỡ trong nhiều giờ liền trước khi tan dần vào buổi sáng.

Lý giải về hiện tượng này, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết sương mù màu hồng hình thành do quá trình tán xạ ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng xuyên qua các hạt nước li ti trong không khí, những bước sóng ngắn như xanh lam và xanh lục bị tán xạ mạnh, trong khi các bước sóng dài hơn như đỏ và hồng đi thẳng vào mắt người, tạo nên sắc màu đặc trưng trên bầu trời.

Người phát ngôn của Met Office cho biết: "Khi ánh sáng mặt trời đi qua sương mù, các giọt nước sẽ làm tán xạ ánh sáng. Những bước sóng ngắn bị phân tán nhiều hơn, để lại các bước sóng dài màu đỏ và hồng, từ đó tạo ra hiện tượng sương mù màu hồng".

Hàng nghìn con cá bất ngờ xuất hiện trên sông ở Nhật Bản

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm gặp khi một lượng lớn cá tràn ngập sông Dotonbori, khu vực trung tâm thành phố Osaka (Nhật Bản).

Một hiện tượng lạ khác cũng thu hút sự chú ý lớn tại châu Á khi hàng nghìn con cá bất ngờ xuất hiện dày đặc trên sông Dotonbori, thành phố Osaka (Nhật Bản).

Theo truyền thông địa phương, vào ngày 18/12, người dân và du khách tại khu vực sầm uất này đã chứng kiến cảnh tượng mặt sông gần như bị "phủ kín" bởi cá bơi lội dữ dội.

Các đoạn video ghi lại hiện tượng được lan truyền rộng rãi từ ngày 20/12, nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Nhiều cư dân mạng Nhật Bản bày tỏ lo ngại đây có thể là điềm báo của một trận động đất lớn, bởi trong văn hóa dân gian Nhật Bản, những hành vi bất thường của động vật, đặc biệt là cá, thường được cho là có liên quan đến các biến động địa chất.

Tuy nhiên, theo tờ Beijing News , các chuyên gia đã đưa ra lời giải thích khoa học. Một nhà nghiên cứu thuộc Viện Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh Osaka nhận định, đàn cá xuất hiện trong video nhiều khả năng là cá đối. Nguyên nhân được cho là do nhiệt độ nước tại khu vực này cao hơn so với vùng xung quanh, khiến cá tập trung về đây, nhất là trong mùa đông khi nhiệt độ nước giảm mạnh.

Nước biển Vịnh Ba Tư chuyển màu đỏ thẫm như máu

Tại Trung Đông, một cảnh tượng gây sốc khác đã xuất hiện khi nước biển ở khu vực Vịnh Ba Tư bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm, làm dấy lên nhiều liên tưởng tới những lời tiên tri về Ngày phán xét trong Kinh Thánh. Các video ghi lại hiện tượng này tại đảo Hormuz của Iran lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội từ ngày 16/12, thu hút sự chú ý và tranh luận trên toàn cầu.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, mưa lớn đã khiến những dòng nước đỏ sẫm chảy ào ạt từ vách đá xuống biển, nhuộm đỏ cả một vùng bờ biển và đại dương xung quanh. Nhiều người ví cảnh tượng này như "mưa máu", làm gia tăng tâm lý hoang mang.

Nước biển ở khu vực Vịnh Ba Tư bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm.

Tuy nhiên, giới khoa học khẳng định hiện tượng trên hoàn toàn có thể giải thích bằng các yếu tố tự nhiên. Nguyên nhân chính là do loại đất đỏ giàu oxit sắt đặc trưng của đảo Hormuz, được người dân địa phương gọi là "golak". Khi mưa lớn xảy ra, nước mưa cuốn theo lớp đất này chảy xuống biển, khiến nước biển chuyển sang màu đỏ thẫm.

Dù đều có lời giải thích khoa học, sự xuất hiện liên tiếp của những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ trong thời gian ngắn vẫn khiến nhiều người không khỏi lo ngại, đồng thời nhắc nhở con người về sự phức tạp và khó lường của thiên nhiên.