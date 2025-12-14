Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này

Ngôi làng Miejsce Odrzańskie nằm ở phía nam Ba Lan đã trở thành chủ đề gây tò mò suốt hơn một thập kỷ vì một hiện tượng sinh nở kỳ lạ: mọi đứa trẻ sinh ra tại đây đều là con gái. Sau 10 năm chờ đợi mòn mỏi, đến tận năm 2020, cuối cùng ngôi làng này đã chào đón một bé trai, chấm dứt chuỗi "vô lý" kéo dài.

Bé trai đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Ngôi làng Miejsce Odrzańskie có dân số chỉ hơn 300 người. Trong vòng 11 năm từ 2009 đến 2020, tổng cộng 12 đứa trẻ được sinh ra, nhưng tất cả đều là bé gái, đạt tỷ lệ 100%. Thậm chí, Rajmund Frischko, trưởng làng (cũng là cha của hai cô con gái), đã từng quyết định trao thưởng cho gia đình nào sinh được bé trai đầu tiên trong giai đoạn này.

Niềm mong mỏi của người dân đã được giải tỏa khi một bé trai khỏe mạnh chào đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2020, được đặt tên là Bartek. Mẹ của cậu bé, Anna Milek, gọi Bartek là một "phép màu kép" bởi cô đã phải trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng vào năm ngoái, khiến khả năng sinh nở bị đe dọa.

Bé trai Bartek ra đời năm 2020 đã chấm dứt "chuỗi" tỷ lệ lạ

Sự ra đời của Bartek mang lại niềm vui lớn cho cả ngôi làng, đặc biệt trong bối cảnh dân số khu vực đang suy giảm và thiếu hụt nam giới trẻ. Thị trưởng Frischko chia sẻ: "Đây là tin rất mừng. Mọi đứa trẻ ra đời đều đặc biệt, nhưng Bartek còn mang đến cho chúng ta hy vọng vào tương lai."

Giải thích khoa học về tỷ lệ sinh bất thường

Về mặt sinh học, giới tính của một đứa trẻ được quyết định bởi nhiễm sắc thể (NST) tinh trùng của người cha. Tinh trùng mang NST X sẽ tạo ra bé gái (XX) khi kết hợp với NST X trong trứng, trong khi tinh trùng mang NST Y sẽ tạo ra bé trai (XY). Thông thường, tỷ lệ này là 50/50.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng nhiều yếu tố có thể thay đổi tỷ lệ này, chẳng hạn như gene di truyền từ cha mẹ ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng X hoặc Y, hoặc thậm chí là chế độ ăn của người mẹ.

Mặc dù trường hợp của làng Miejsce Odrzańskie đã được khoa học ghi nhận, nhưng hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu gene cụ thể nào được thực hiện để đưa ra kết luận chắc chắn.

Trước đó, trẻ em trong làng đều là bé gái

Giả thuyết về sự trùng hợp ngẫu nhiên

Tuy nhiên, các chuyên gia thống kê lại đưa ra một giả thuyết rất thuyết phục và cũng rất đơn giản, rằng tỷ lệ này có thể chỉ là... sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Craig Anderson, chuyên gia thống kê từ Đại học Glasgow, giải thích rằng nếu tỷ lệ sinh trai gái là 50-50, xác suất sinh 12 bé gái liên tiếp tại ngôi làng này sẽ là 1/4096. Tỷ lệ này nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng trên thực tế, nó không hề "vô lý". Một chuỗi sinh được coi là hoàn hảo, xen kẽ nam - nữ - nam - nữ..., cũng có xác suất tương đương là 1/4096.

Ảnh minh hoạ

Anderson kết luận rằng não bộ con người thường kém trong việc tư duy về tính ngẫu nhiên và xác suất. Đó là lý do vì sao khi chứng kiến một chuỗi sự kiện trùng hợp bất thường, chúng ta thường làm quá nó lên, mặc dù về mặt toán học, nó chỉ là một kết quả có thể xảy ra trong vô vàn chuỗi sinh sản khác.

Nguồn: Science Alert